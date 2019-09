Kiderült, mitől fejlődhetett a bálnák és a delfinek agya az emberekéhez hasonlóvá

18 bálna- és delfinfaj és 124 különböző szárazföldi állatfaj, köztük 43 főemlősfaj agyméretének adatait elemezte Amandine Muller, a Cambride-i Egyetem kutatója és Stephen Montgomery, a Bristoli Egyetem kutatója – olvasható a New Scientist hírei közt.

Whales evolved large brains in the same way that we did https://t.co/6og34samEd pic.twitter.com/lsiJxi6aFI

— New Scientist (@newscientist) September 18, 2019