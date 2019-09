Kínai "Loch Ness-i szörnyet" láttak a Jangce folyóban

A pénteken a világhálóra került szemcsés, rossz minőségű képeken úgy tűnik, mintha egy vízi élőlény farka jelenne meg a Jangce folyóban. A felvételt, amely a kínai Sina Weibo mikroblogon került nyilvánosságra, a hétvégén már sok millióan látták, és azóta is szakadatlanul folyik a találgatás.

Szakértők is megszólaltak a kérdésben, bár sokan úgy vélik, a jelenségnek valószínűleg valamilyen egyszerű magyarázata van – olvasható a BBC News honlapján.

A felvétel Hopej tartomány nyugati részén fekvő Jicsangnál készült, a Három-szurdok-gát közelében. A videón feltűnő lény olyan, mintha egy óriási angolna vagy kígyó úszna a folyó felszíne alatt.

China gripped after sighting of its own ‘Loch Ness Monster’ https://t.co/smH6MwgqM7

— BBC News (World) (@BBCWorld) September 17, 2019