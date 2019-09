Másodpercek alatt öl a mérgező alga kipárolgása Franciaországban

Az algából mérgező gáz szabadul fel, ha rálépnek, így a tengerparton sétáló egyszerűen elvesztheti eszméletét, majd a légzése is leáll – olvasható a Sky News híreiben.

A mérgező algától a jelentések szerint már három ember életét vesztette, és rengeteg állat – köztük kutyák, vaddisznók és lovak is – elpusztultak, miután a hidrogén-szulfidot belélegezte.

The algae that has forced the closure of six French beaches can reportedly release toxic fumes when stepped on, causing people to lose consciousness and stop breathing https://t.co/DOMvYxeNlu

— Sky News (@SkyNews) September 9, 2019