Ritka kétfejű kígyót találtak az Egyesült Államokban

A New Jersey állam erdejében felfedezett csörgőkígyónak két teljesen kifejlett, egymástól függetlenül működő feje van, a tudósoktól a Double Dave nevet kapta.

A különleges kígyót a múlt hónapban fedezték fel a Herpetological Associates-csoport környezetvédői, akik veszélyeztetett és fenyegetett hüllők vizsgálatával foglalkoznak – írja a The Guardian.

A Double Dave elnevezést az őt felfedező környezetvédőkről kapta. A 20–25 centi hosszú gödörkés fejű viperának két teljesen kifejlett feje van, ami azt jelenti, hogy négy egészséges szemmel és két villás nyelvvel rendelkezik.

Rare two-headed snake nicknamed ‘Double Dave’ is found in US https://t.co/tECcIPHEFx

