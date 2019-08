Tucatjával pusztulnak a törpe kenguruk Ausztráliában

A kengurufélék családjába tartozó faj egyedei a kengurukénál kisebb, zömökebb testtel és rövidebb lábakkal rendelkeznek. Bár sokan nem kedvelik, és kártevőként gondolnak rájuk, a tömeges pusztulás sokkolta a lakosságot – olvasható a CNN hírei közt.

Az első elpusztult egyedeket kifehéredett szemekkel és habzó szájjal találta meg a The Agile Project természetvédő szervezet Queensland tagállamban, Trinity Beach külvárosában.

The mysterious death of 45 Australian wallabies in one week has sparked fears of a mass poisoning of the animals https://t.co/gYH70CEIZn

— CNN International (@cnni) August 27, 2019