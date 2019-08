Kiderült, miért esznek valójában a macskák füvet

A kutatók azt állítják, hogy a macskák ősei azért fogyasztottak fűféléket, hogy megszabaduljanak a bennük élősködő parazitáktól, amelyek a rágcsálókkal való táplálkozás miatt szaporodhattak el a szervezetükben – olvasható a Daily Mail hírei közt.

A fű ugyanis serkenti az izmok aktivitását az emésztőrendszerben, ami megtisztítja a beleket a parazitáktól.

Ancestors of modern-day felines evolved the trick ‘to rid themselves of intestinal parasites’, scientists claim https://t.co/xwDpsCQAv5

