Szerencséje, hogy a húsa ehetetlen –112 éves halra bukkantak Amerikában

Az Észak-Amerikában őshonos bigmouth buffalo képes akár 36 kilogrammos súlyt is elérni, és a legtovább élő édesvízi csontos hal, amely nagyjából 12 ezer fajtát ölel fel – olvasható a National Geographic hírei közt.

“In total, five bigmouth buffalo surpassed 100 years of age, but a 22-pound female caught near Pelican Rapids, Minnesota, became the 112-year-old record-setter.” (#FishFriday via @NatGeo)https://t.co/XW7qSCpIbw

— Florida Museum (@FloridaMuseum) August 2, 2019