A gorillák sem kedvelik az esős időt - VIDEÓ

A negyven év körüli Toto esernyő gyanánt teszi feje fölé a zsákot, ha elered az eső. Mostanában pedig az egyik fiatal gorilla is elkezdte ezt utánozni – olvasható az Aszahi Sinbun hírei közt.

A csoport domináns hímje, Haoko általában négy lábon közlekedik, esőben azonban hátsó lábaira emelkedve menekül a barlangba.

#Gorillas at Ueno Zoo also dislike getting their hair wet when it rains:The Asahi Shimbun #UenoZoo #rainyweather #badhairday #Komomo https://t.co/9zncFNV41A

— Asahi Shimbun AJW (@AJWasahi) August 1, 2019