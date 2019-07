Rekordmeleget mértek Alaszka déli részén

Az anchorage-i nemzetközi repülőtéren a hivatalos adatok szerint a hőmérséklet a mérések óta első ízben elérte a 90 Fahrenheitet (mintegy 32,2 Celsius-fok) – közölte a Twitter mikroblogportálon a National Weather Service (NWS) meteorológiai intézet helyi részlege.

Az előző rekord, amelyet 1969. június 14-én mértek, 85 Fahrenheit-fok, azaz 29,4 Celsius-fok volt.

A július 4-i átlaghőmérséklet Achorage-ben 18,3 Celsius-fok.

Several locations through southern Alaska saw their single hottest day on record yesterday, and daily record high temperatures are expected there again today. https://t.co/OhQbK1a3CQ

— National Weather Service (@NWS) July 5, 2019