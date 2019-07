Kiirthatatlanná válnak a csótányok?

Amerikai kutatók szerint a csótányok rettentő gyorsasággal értek el arra a szintre, hogy majdnem lehetetlen kiirtani őket pusztán vegyszerek használatával.

A tanulmány szerzője, Michael Scharf entomológus azt mondta, fogalmuk sem volt róla, hogy a fejlődés ilyen gyorsan bekövetkezhet – olvasható a brit The Independent hírei közt.

Ha egy csótány túlél egy rovarirtást, utódaival együtt immunissá válik a méregre

– derül ki a Purdue Egyetem tanulmányából, amelyet a Scientific Reports tudományos lapban közöltek.

Ami ennél is meglepőbb, hogy olyan rovarölő szerekkel szemben is képes kifejleszteni az ellenálló képességét, amelyekkel nem is érintkezett – ezt keresztrezisztenciának nevezik a kutatók. Az ellenálló képesség pedig mindössze egy generáció alatt négy-hatszorosára nőhet.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Az Indiana és Illinois államban végzett kísérletben három különböző rovarirtó szert teszteltek a kártevőkön hat hónapon keresztül.

A kísérleti időszakban a három vegyszer alkalmazása mellett sikerült megfékezni a rovarok elszaporodását, de a számuk nem csökkent. Kétféle rovarirtó szer használata esetén a populáció gyors növekedésnek indult. Egyfajta rovarölő szer alkalmazásakor pedig vegyes eredményeket kaptak.

A szakértők szerint a rovarirtók fontos részei a csótányok megfékezésének és kártevőkkel folytatott harcnak. Ha a vegyszerek önmagukban hasztalannak bizonyulnak, érdemes más módszerekkel kombinálni, például csapdák kihelyezésével vagy fokozott higiéniával.

A csótányok kizárólag az ember szomszédságában élnek, és kedvelt lakóhelyeik a csatornák, csőrendszerek és a vizesblokkok.

A kártevők allergén anyagokat hordoznak,

nyáluk és ürülékük allergiás reakciókat vagy asztmás rohamokat is kiválthat, továbbá többféle baktériumot, parazitákat és egyéb veszélyes kórokozókat is hordoznak.