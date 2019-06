Betiltják bizonyos naptejek használatát a korallok megmentéséért

Hawaiin 2021-ben lép érvénybe az a törvény, mely szerint tilos lesz az olyan napvédő krémet használata, amelyek oxibenzont vagy octinoxátot tartalmaznak – olvasható a The Guardian hírei közt.

Hasonló szabály már érvényben van Mexikóban, ahol bizonyos fürdőhelyeken tiltják a biológiailag nem lebomló naptejek használatát.

Egészséges korallzátony (Fotó: EPA/Tory Chase/ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies)

Palauban 2020-tól nem használhatók majd bizonyos vegyi anyagokat tartalmazó naptejek, amelyek a korallok pusztulását okozhatják. Egyes naptejek behozatala tiltva lesz, és elkobzással jár majd, illetve ezer dolláros (280 ezer forintos) büntetés is kiszabható.

Could banning sunscreen to help save coral do more harm than good? https://t.co/AEiRlzoVkV pic.twitter.com/iLh7C9ZCr3

— Guardian G2 (@guardiang2) June 19, 2019