Megfejtették a kutyák szomorú tekintetének titkát

Egy új amerikai kutatásból kiderül, a kutyák azért fejlesztettek új izmokat a szemük körül, hogy jobban tudjanak kommunikálni velünk.

A tanulmány, mely a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) tudományos folyóiratban jelent meg, a kutyák és a farkasok anatómiáját és viselkedését hasonlítja össze, és arra az eredményre jut, hogy a kutyák arcizomzata evolúciós változáson ment keresztül az évezredek alatt, feltehetően azért, hogy jobban tudjanak kommunikálni az emberekkel – olvasható a Science Daily hírei közt.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A vizsgálatok alapján a kutyák és farkasok arcizomzata rendkívül hasonló, és csak egy apró eltérés található, mégpedig a szem feletti izmoknál. A kutyáknál ugyanis a farkasokkal ellentétben van egy kis izom, amely lehetővé teszi, hogy megemeljék a szemöldöküket.

A tanulmány szerzői szerint a szemöldök belső felének megemelése

gondoskodó reakciót vált ki az emberekben,

ugyanis így az ebek szeme nagyobbnak tűnik, olyan mint egy kisgyereknek, továbbá hasonlít az emberek arckifejezésére, ha szomorúak. Így nagy előnyt jelent azoknak az ebeknek, akik jobban tudják mozgatni a szemöldöküket.

Az összehasonlító pszichológiával foglalkozó Juliane Kaminski szerint, aki a kutatócsoportot vezeti, a bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy az új izmok akkor kezdtek kifejlődni, amikor a kutyák ősei az emberek mellé szegődtek.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Sándor)

Egy kísérletben azt vizsgálták, hogy reagálnak a kutyák és a farkasok, ha emberekkel vannak együtt. Amikor két percnél tovább tartózkodtak emberekkel, a kutyáknál sokkal jobban megfigyelhető volt a szemöldök mozgása, mint a farkasoknál.

Kaminski előző kutatásából az is kiderült, hogy a kutyák sokkal jobban mozgatták szemöldöküket, amikor az emberek nézték őket, mint amikor nem.

Anne Burrows vezető anatómus az amerikai Duquesne Egyetemről azt mondta, ahhoz hogy kiderítsék, hogy ez a szemöldökmozgás evolúciós eredmény-e, összehasonlították a kutyák és a farkasok arcizomzatát és viselkedését, és azt találták, hogy a kutyák speciális izma farkasoknál egy gyenge, szabálytalan izomrostcsoport.

Ez az eltérés azért is érdekes, mert a farkasok és kutyák mindössze 33 ezer éve váltak ketté. Az izmoknál az evolúció során nagyon hosszú folyamat, mire változáson mennek keresztül, a kutyáknál végbemenő

gyors izomváltozás pedig nagy valószínűséggel a háziasításhoz köthető.

Az eredmény arra is rávilágít, milyen nagy szerepe van az arcnak és a mimikának, ha fel akarjuk kelteni valakinek a figyelmét, és milyen fontosak a kommunikációban az egyes arckifejezések.