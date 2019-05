Ennek az elektromos autónak tekintete van

Képek jelentek meg a Volkswagen új generációs, azaz ID. 3 széria első modelljéről. Bár a gyártó még nem leplezte le végleges formáját, minden létező csatornán egy üzenetet közvetít: „csak elektromos”. A cég forradalminak tekinti az ID új kialakítását, a gomb nélküli, letisztult kivitelt, bár az meglehetősen hasonlít a BMW egy hasonló modelljéhez.

Third major chapter in the history of the brand’s success: First member of the ID. family is called ID.3! https://t.co/r1gOuQMF4Y #Prebooking #VWID3 pic.twitter.com/1qklVxYBkP

— Volkswagen News (@volkswagen) 2019. május 8.