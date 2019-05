Tőkeemelésre készül a Tesla

Több mint kétmilliárd dolláros tőkeemelés végrehajtására készül a Tesla.

Az elektromos autókat gyártó, Palo Altó-i székhelyű vállalat csütörtökön bejelentette, azt tervezi, hogy 650 millió dollár értékben törzsrészvényeket, 1,35 milliárd dollár értékben pedig 2024-ben lejáró, átváltható kötvényeket bocsát ki. Emellett minden vásárló 30 napon belül megemelheti 15 százalékkal ajánlatának értékét, ami azt jelenti, hogy akár 2,35 milliárd dollárt kasszírozhat a Tesla, amely tőkehelyzetének megerősítésére és általános vállalati célokra kívánja felhasználni a befolyt összeget.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója 10 millió dollár értékben vásárol részvényeket. A Tesla csütörtökön be is nyújtotta az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyeletnek (SEC) az értékpapírokra vonatkozó bejegyzési nyilatkozatát. A New York-i tőzsdén több mint 5 százalékos pluszban, 245,65 dolláros árfolyamon indult a kereskedés a Tesla részvényeivel csütörtökön, nyitás után egy órával 3,09 százalékos nyereségben forogtak a papírok.

Elon Musk már a múlt héten jelezte, hogy küszöbön áll egy tőkeemelés, miután az első negyedévet 700 millió dolláros veszteséggel zárta a vállalat, csalódást okozva a befektetőknek. Musk azt ígérte, hogy a harmadik negyedévtől újra nyereséges lesz a Tesla tevékenysége.

Elemzők hónapok óta azt jósolják, hogy a Teslának friss tőkét kell szereznie terjeszkedési terveinek finanszírozására, például a sanghaji gyár hétmilliárd dollár költséggel járó felépítéséhez. A múlt héten úgy vélekedtek, hogy a vállalat egy- és hárommilliárd dollár közötti összeget próbálhat gyűjteni, de ez jóval nagyobb költséggel jár majd, mint az egy évvel korábbi tőkeemelés.

A Tesla arra számít, hogy idén két-két és fél milliárd dollárt fordít tőkeberuházásokra, a következő két év mindegyikében pedig mintegy hárommilliárd dollárt.