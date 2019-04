A narancssárga a pókoknál egyszerre vonzza a prédát és ijeszti el az ellenséget

Sok állat stratégiailag is felhasználja a színét, mégpedig a túlélésre, legyen szó akár a zaklatók számára küldött villanásokról, akár az étek közelebb csábításáról. Kutatók viszont most azt állítják, hogy a pókok mindkét előnnyel élnek, színeiket az ellenség elriasztására és a csábító falatok vonzására is használják –számolnak be tudósok a Functional Ecology március 12-i számában.