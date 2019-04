Visszakövetelik a műanyag szívószálakat a McDonald's vendégei

Az óriás vállalat 1361 éttermében cserélte műanyag szívószálait papírra, éppen a vásárlói nyomásnak engedve. Most egy internetes kérelem terjed a műanyagok visszaállításáért, amelyet már több mint 35 ezren írtak alá. Az étterem vezetősége azt mondta, hogy csak helyesen próbáltak cselekedni, miután egyik szállítójuk azt javasolta, hogy kössenek kompromisszumot a vendégekkel – írja a BBC.

Az étteremlánc 1,8 millió szívószállal szolgálja ki négymillió vendégét az Egyesült Királyságban naponta. A petíciót egy héttel ezelőtt Martin Reed indította az italokban feloldódó szívószálak ellen. A közösségi médián keresztül egyetértésüket fejtették ki az üggyel kapcsolatban az étterem látogatói.

@McDonalds what good is a straw when its made of cardboard and becomes unusable.. yh trying to recycle etc but this is not tue way to go pic.twitter.com/kL4HieV8pd

— Brian Larmour (@sirusdavirus87) April 24, 2019