Füleljünk együtt a Fülemülék éjszakáján

A következő hetek kora esti és éjszakai óráiban hangzik fel országszerte a világ egyik legszebb hangú madarának, a fülemülének az éneke. Az MME minden év áprilisában és májusában Fülemülék éjszakája programokkal várja az érdeklődőket – olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) honlapján.

A program a meghirdetett, többségében könnyen megközelíthető települési helyszíneken általában a délután második felében – még világosban – az érdeklődők gyülekezésével kezdődik. Amint összegyűlik 15–20 fő, madarász terepi vezetőkkel folyamatosan indulnak a madármegfigyelő csoportok.

Hosszú távú vonuló, a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein tölti. A tavaszi vonulási csúcs április vége, május elejére esik, a hímek a megérkezést követően szinte azonnal énekelni kezdenek, késő délutántól kora estig elbűvölve nemcsak a tojókat, hanem bennünket, embereket is.

Ott, ahol madárgyűrűzés is zajlik, óránkénti hálóellenőrzések, majd a madarak jelölése és kézben fotózása is színesíti a programot. Bár a rendezvény fő attrakcióját a fülemülék jelentik, a májusi estéken több más madárfaj: rigók, vörösbegyek, poszáták is énekelnek, így folyamatosan van mit hallgatni – írták.

Amint az esti szürkülettel a többi madár elhallgat, rázendítenek a fülemülék, a hímek nemigen zavartatják magukat, ezért a csoportok nem ritkán két-három méterről hallgathatják az elképesztő hangerejű és változatosságú éneket. A program a sötétség beálltával zárul, mert ilyenkor a fülemülék néhány órára elhallgatnak, rövid pihenőt tartanak, hogy aztán éjféltől hajnalig folytassák szerenádjukat.

A rendezvényhelyszínek országos listája az alábbi linken érhető el.

A címlapfotó illusztráció.