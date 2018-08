Közös cél a pazarlás és a túlfogyasztás visszaszorítása

Varga Judit, Kump Edina és Mengyán Eszter évek óta töretlen lelkesedéssel azon dolgoznak, hogy a környezettudatos gondolkodás minél szélesebb körben elterjedjen Magyarországon. Bár a környezetvédelem különböző területein tevékenykednek, a céljuk közös: megálljt parancsolni a túlfogyasztásnak.

Mengyán Eszter blogger, újságíró a Kék bolygó magazin stábjának elmondta, 2016 elején vett egy fordulatot az élete, akkor kerültek elé olyan dokumentumfilmek és Instagram-posztok, amelyek a fenntartható divat felé fordították az érdeklődését. Újságíróként és bloggerként annyira beleásta magát a témába, hogy ma már nem létezik olyan öko-divattervező Magyarországon, akiről ne írt volna. A köztudatba a neve akkor került be, mikor eldöntötte, hogy egy éven keresztül nem vásárol magának semmilyen ruhaneműt, és a kihívás részleteit a blogján is megosztotta. Mindezek mellett szűkebb környezetének is felhívta a figyelmét a fenntarthatóság és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.

Varga Judit, a Felelős Gasztrohős Alapítvány egyik létrehozója, munkatársaival hat éve azon dolgoznak, hogy egészséges élelmiszereket fogyasszunk, és figyeljünk a fenntarthatóságra is. Varga Judit kihangsúlyozta, hogy az alapítvány célja, hogy a környezettudatos táplálkozást elterjesszék a lakosság körében. A vendéglátóhelyeknek pedig szakmai segítséget nyújtanak ahhoz, hogy minél zöldebben működhessenek.

Az alapítvány igazgatója pár hónapja kicsit hátrébb lépett a környezetvédelem frontvonalából, hogy minél több időt szentelhessen kislányának, de még így is igyekszik igazi ökoanyukaként tevékenykedni. Elmondta: amikor csak lehet mosható pelenkát használ, a kisbabája hozzátáplálást pedig szezonális zöldségekkel és gyümölcsökkel oldja meg.

Kump Edina, környezetkutató, szakértőként többször nyilatkozott már Kék bolygónak, főként a hulladékmentes életmód foglalkoztatja. A környezetkutató megjegyezte, hogy leginkább a szemléletformálás érdekli, és ebben is látja leginkább a tevékeny jövőt. Kump Edina elmondta, a legtöbb aggály azért merül fel a lakosságban, mert a környezettudatos életmódra koncentrálni kell, rengeteg időt kell rá fordítani, és sokba is kerül. A szakértő megjegyezte, hogy ez részben igaz is, addig, amíg valakinek a környezettudatosság nem válik a napi rutinjának a részévé.

Mindhárom felkeresett szakértő egyetért abban, hogy az egyik legfontosabb cél, hogy minél többeket rávegyenek arra, hogy hagyja abba a pazarlást és a túlfogyasztást. De mindhárom szakértő támogatja a Felelős Gasztrohős Alapítvány augusztus szívószálmentes kampányát is.

Idén minden eddiginél korábbra, augusztus 1-jére esett a túlfogyasztás napja. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban 212 nap alatt használta el a Föld lakossága azt az erőforrás mennyiséget, amelynek egy évre kellett volna elegendőnek lennie ahhoz, hogy a bolygó a jelenlegi állapotában fennmaradhasson. Azért, hogy ez jövőre ne így legyen, törekedjünk arra, hogy kevesebbet fogyasszunk.