PET-kupát rendeznek Szatmárcseke és Tiszamogyorós között

Szatmárcseke és Tiszamogyorós között rendezik meg augusztus 4-e és 12-e között a PET-kupát, amelyen a résztvevők huszonkét hulladékból készült hajóval és ötven kenuval szállnak vízre, hogy megtisztítsák a Tiszát a szennyezéstől.

A verseny előfutama már tart, mivel egy 17 fős önkéntes csapat szerdán a Fekete-Tisza forrását látogatta meg, csütörtökön pedig vízre is szállt Husztnál, hogy kenuikkal szombatra a kupa kiindulópontjára érjenek, és csatlakozzanak a versenyhez. A túrán részt vesz a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete is, valamint a Kárpátjáró és a Papilio Természet- és Környezetvédelmi Egyesület is.

További újdonság, hogy a kupa ideje alatt minden nap vízminőség-vizsgálatot végeznek a szervezők a Waterscope vízmonitoring-eszközével, amely holografikus eljárással elemzi a vízmintákat és a napi riportokat interneten küldi a laboratóriumba. A halgazdaságokban, vízi közműcégeknél használt modern műszer így pontos és hiteles képet ad a Tisza augusztus eleji vízminőségéről.

A kupa felénél pihenőnapot tartanak a versenyzők: aznap közönségtalálkozón, ügyességi és Tisza-műveltségi vetélkedőn vehetnek majd részt. A pihenőnapon vetítik le az Üzenet a palackban című dokumentumfilmet is. A versenyen legjobban teljesítő hajók augusztus 20-án részt vesznek a szolnoki Szent István-ünnepen is.

A PET-kupa civil kezdeményezése mára nemzetközi jelentőségű környezet- és természetvédelmi projektté nőtte ki magát, a sport, az önkéntesség és a környezettudatosság erejével hívja fel a figyelmet a folyók védelmére és a helyes hulladékkezelés fontosságára. A verseny során összeszedett hulladékokat idén is szétválogatják és tömörítik.

A globálissá vált hulladékszennyezés Magyarországon is érezhető, ezért is fontos az Európai Unió idén kihirdetett Műanyag-stratégiája, amely javaslatokat tesz a megelőzésre, és szorgalmazza a visszagyűjtés kiterjesztését, a hasznosítás mértékének növelését.

A címlapfotó illusztráció.