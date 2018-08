Igazi strandidő uralkodik a Balti-tengernél

Továbbra sem enyhül a kánikula Németországban, csütörtökön már a Földközi-tenger hőmérsékletét is megközelítette a Balti-tenger az észak-német partoknál. Az egyik legnépszerűbb fürdőhelyen, a Rostock mellett Warnemündénél 24 Celsius-fokos a tengervíz hőmérséklete.

A Lübeck térségében 25 Celsius-fokot, a lengyel határnál fekvő Ueckermündénél 27 fokot mértek, amely inkább a francia Riviérára jellemző. A Balti-tenger németországi partvidékén július végén, augusztus elején 17–19 Celsius-fok a megszokott.

Az iskolai szünet miatt a fürdőhelyeken sok a vendég, de sokak nyaralását megkeseríti a medúzaveszély. Az utóbbi napokban csaknem száz embert kezeltek medúzacsípés miatt, és a német hatóságok az algák elburjánzásától is tartanak. A lengyel partvidéken már több strandot le kellett zárni algásodás miatt.

(Fotó: Shutterstock)

A Balti-tenger németországi részén ilyen intézkedésre egyelőre nem volt szükség, de a veszélyes baktériumok elszaporodása miatt számos tóban és folyószakaszon megtiltották a fürdőzést. Hamburgban még július végén az Ironman nemzetközi triatlonverseny résztvevői úszás helyett is futottak, mert a magas kékalga-koncentráció miatt nem engedték be a sportolókat az Alster folyóba.

A természetes vizek felmelegedése miatt országszerte egyre nagyobb gondot okoz a halpusztulás. A legsúlyosabb helyzet éppen Hamburgnál alakult ki, a városban és környékén az utóbbi napokban több tonna haltetemet emeltek ki.

A szövetségi meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint továbbra is száraz és meleg idő várható, pénteken akár 38 Celsius-fokos hőség is lehet, és a hőség a hétvégén is kitart Németországban.