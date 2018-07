Kihalás szélén egy újonnan felfedezett ausztrál kígyófaj

Egy eddig ismeretlen mérgeskígyófajt fedeztek fel nemrégiben kutatók az északkelet-ausztráliai Queensland államban. A felfedezést azonban beárnyékolja, hogy a helyi bányászat miatt talán már most a kihalás szélén áll.

A mérgessiklófélék családjának új tagjaként azonosított fajra a York-félszigeten található bányászvárosban, Weipában bukkantak rá a szakemberek. A térségben a Rio Tinto bányatársaság folytat bauxitkitermelést.

A Zootaxa című tudományos folyóiratban publikált tanulmány vezető szerzője, a Queensland-i Egyetem munkatársaként dolgozó Bryan Fry elmondta, hogy a tengerikígyó-féléket vizsgáltak a területen, és egy véletlennek köszönhetően fedezték fel az új fajt. Az állatot akkor vették észre, amikor kikúszott egy bauxitrakás alól, egy rakodómóló végén.

A kígyóról megállapították, hogy egy eddig ismeretlen faj képviselője. A nagyjából 30-40 centiméter hosszú állat fekete színű, vékony fehér csíkokkal. Külsejét tekintve és genetikailag is különbözik az Ausztrália keleti partján, valamint a szárazföld beljebb eső területein előforduló társaitól – mondta Fry.

