„Virtuálisan” elárasztotta a Times Square-t egy amerikai művész

Mel Chin alkotása a kiterjesztett valóság technológiájára épülve mutatja meg, miként festene a híres manhattani tér nyolc méterrel a tengerfelszín alatt. A járókelők az okostelefonjaikon nézhetik végig azt a Microsoft segítségével készült hatperces kisfilmet, amelyben hajók és tengeri élőlények háromdimenziós hologramjai úsznak el a fejük felett vagy a környező épületek között.

A 67 éves Chin alkotása a klímaváltozás hatásaira igyekszik ráirányítani a társadalom figyelmét. New York város éghajlatváltozással foglalkozó bizottságának 2015-ös jelentése szerint a klímaváltozás közel két méternyi tengerszint-emelkedést okozna New York területén 2100-ra.

A művész, aki több mint négy évtizeden átívelő pályafutása során már számtalan eszközt, technológiát kipróbált, hogy olyan alkotásokat hozzon létre, amelyek eszmecserére ösztönzik a közönséget, több mint egy éven át dolgozott a napokban bemutatott projekten.

