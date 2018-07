Hadüzenet a műanyagnak

Minden percben egymillió palackot vásárolnak az emberek a Földön, és bár a PET palack újrahasznosítható alapanyag, valójában világszerte csupán ötven százaléka hasznosul újra. Erre a globális környezeti problémára hívja fel a figyelmet a nemzetközi Plastick Free July – műanyagmentes július – kampány.

A nemzetközi kampányhoz az idén a Felelős Gasztrohős Alapítványnak, a Humusz Szövetségnek és a Refill mozgalomnak köszönhetően Magyarország is csatlakozott.

Virág Erika, a Humusz Szövetség képviselője arról beszélt az M1 Kék bolygó stábjának, hogy egyre nagyobb probléma a műanyagok jelenléte a mindennapjainkban. Hozzátette: a szövetség megelőzéssel és környezeti neveléssel is foglalkozik, ezért nem volt kérdés, hogy csatlakozik a mozgalomhoz. Mivel elég széles körben elérik a társadalom több rétegét is, ezért úgy gondolták, hogy még inkább kiterjeszthetővé teszik a műanyagmentes megmozdulást.

Ne igyál júliusban palackos ásványvizet!

A kampány szervezői arra buzdítanak mindenkit, hogy lehetőség szerint legalább júliusban kerülje az egyszer használatos műanyagok használatát. Vighné Boóc Judit, a Felelős Gasztrohős Alapítvány részéről kiemelte, hogy a fenntartható vendéglátóhelyek mellett több más étterem, kávézó és kisebb bárok is jelezték csatlakozási szándékukat mind Budapesten, mind vidéken a kezdeményezéshez. Mindez azt bizonyítja, hogy sokaknak tetszik ez az újszerű megmozdulás.

Elhangzott, a kampány Facebook-eseményét nagyjából ötvenezer ember látta eddig. Ezt a nagy számú elérést a szervezők annak tulajdonítják, hogy sokan foglalkoznak a témával, sokan megosztják, ami remélhetőleg azt jelenti, sokan igyekeznek a mindennapjaikba beemelni a környezettudatos szemléletmódot.



Sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez

Az elmúlt fél-egy évben került a környezettudatosság és a műanyagok visszaszorítása a figyelem középpontjába. Ez nagy valószínűséggel annak is köszönhető, hogy olyan ismert személyek, mint Leonardo DiCaprio vagy David Attenborough is kiáll ezen ügyek mellett, így még többekhez jut el a mostani kampány mellett a hasonló kezdeményezések híre is. Az internetnek és a közösségi oldalaknak köszönhetően pedig még gyorsabb az információ áramlása, így pedig egyre nagyobb tömegek csatlakozását eredményezi.

Töltsd újra a kulacsodat!

A műanyagmentes júliusi kampány a szemléletformálás és figyelemfelhívás mellett kiegészült egy palackújratöltő akcióval is.

Vighné Boóc Judit arról is beszélt, hogy az alapítvány mindig a lakosságot és a vendéglátóhelyeket igyekszik megszólítani. Arra kérték az embereket, hogy ne vásároljanak egy hónapig PET palackot, és ha tehetik akkor a saját kulacsukat, termoszukat vagy a már meglévő palackjukat töltsék újra. A vendéglátóhelyekkel pedig abban egyeztek meg, hogy egy matricával jelzik a vendégek felé, hogy hozzájuk bárki bármikor betérhet, térítésmentesen újratöltik a palackját friss vízzel.

A Refill – magyarul utántöltés mozgalom – 2015-ben indult el az angliai Brightonból, ma pedig már számos nyugat-európai országban és Magyarországon is működik. Kolumbán Zsuzsanna, a Refill projektkoordinátora elmondta, hogy ezt a mozgalmat egy olyan civil szervezet hozta létre, amely a tengerek tisztításával és a műanyaghulladék mennyiségének csökkentésével foglalkozik.

A projekt elindítói felismerték, hogy minél több helyen tudjuk megtölteni a már meglévő kulacsunkat, annál kevesebb műanyag flakont használunk, és minél kisebb lesz a kereslet, valószínűleg akkor a gyártás is visszaesik.

A szakértők azt javasolják, hogy cseréljük le a PET palackokat tartós műanyagból vagy fémből készült kulacsokra, élvezzük a finom csapvizet, ahol csak a minősége megengedi.