Az éghajlatváltozás érezteti hatását a magyar tengeren is

A meteorológusok szerint a Balaton és környékének időjárása az egyik legspeciálisabb az országban. A tónál egyszerre három éghajlati hatás érvényesül: keletről a kontinentális, délről a mediterrán, nyugatról pedig az óceáni éghajlat. Ezt a fajta sokszínűséget pedig csak továbbárnyalja az éghajlatváltozás, amelynek hatására bár hosszabbá vált a szezon, de egyre gyakrabban okoznak gondot a heves zivatarok.

Litkey Farkas, világbajnok vitorlázó bő egy hónap múlva áll rajthoz vitorlásával az idén épp ötven éves Kékszalagon, amelyen eddig tizenháromszor sikerült elsőként célba érnie. A többszörös Kékszalag győztes a Kék bolygó stábjának elmondta, hogy a versenyre már harmadik hete gőzerővel készülnek.

A sportember mindössze négyéves volt, mikor először vízre szállt, úgy ismeri a Balatont, mint a tenyerét. Sőt talán annál is jobban, mivel egy versenyvitorlázónak a fizikai és a mentális felkészültség mellett a meteorológiában is jártasnak kell lennie.

A vitorlázó megjegyezte, hogy 1990-ben tapasztalta először, hogy valami megváltozott a Balatonon: akkor égett le először a napon. Onnantól kezdve érezhetően egyre erősebb lett az UV-sugárzás a tó körül. Ugyanakkor véleménye szerint a nagy termikus rendszerek továbbra is változatlanul működnek a magyar tengeren, és kiszámíthatók.

Azonban a viharok száma megnövekedett. Az a trend, hogy augusztus 20-a körül érkezik egy háromnapos vihar lehűléssel még napjainkban is megfigyelhető, de hasonlóan hűvösebb időjárás június közepén is előfordul – magyarázta.

Litkey Farkas arról is beszélt, hogy sokszor március közepén is ki lehet hajózni, de áprilisban már biztos, hogy a vízen van. Sőt újabban az sem ritka, hogy még októberben is olyan kellemes az időjárás, hogy szinte egész hónapban tud még vitorlázni, és a novemberi versenyek is nagyon jó körülmények között zajlanak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Viharjelző Obszervatóriumának munkatársaira óriási felelősség hárul, mivel egy igencsak kiterjedt vízfelületet monitoroznak.

Horváth Ákos, meteorológus, az obszervatórium vezetője a heves zivatarok kapcsán elmondta, hogy azok gyakorisága az elmúlt években megnövekedett. A szakértő megjegyezte, hogy a melegebb levegő több vízgőzt bír el, a vízgőz pedig a zivatarok hajtóanyaga. Egy melegebb éghajlat esetén pedig a heves zivatarok gyakorisága is nagyobb.

Az obszervatórium vezetője beszélt arról, hogy akadnak olyan zivatarok, amikor alig fúj a szél, de hatalmas mennyiségű csapadék hull le. Ilyenkor lassú mozgású, nehéz felhők gyűlnek össze, amelyek komoly csapadékmennyiséggel bírnak, és akár villámárvizeket is előidézhetnek. Ez erős bemosódást okozhat: a hirtelen lezúduló esővíz kimoshatja a talajt, és olyan anyagokat is, amelyek nem tesznek jót a tó ökoszisztémájának. Az utóbbi időszakban szerencsére nem ez a fajta vihar volt a jellemző – tette hozzá a szakember.

A zivatarok másik véglete, amikor a zivatarcellák gyorsan mozognak, egymás mellé felsorakoznak, és láncot alkotnak. Ilyenkor nem is az eső, hanem a szél jelenti a legnagyobb problémát: nem ritka, hogy a szélerőssége pillanatok alatt elérheti a 90 kilométer per órás sebességet is.

Viharjelző lámpát nagyon ritkán láthatunk a hétköznapokban. A Balatonon azonban a siófoki viharjelző obszervatórium tetején található eszköz mellett több településen is két-háromnaponta be kell őket kapcsolni. Ezek a lámpák rádiós kapcsolatban állnak az obszervatóriummal, és amikor a meteorológus kiadja a jelzést, az eszközök a jelzésnek megfelelő frekvenciával kezdenek el villogni, így hívják fel a figyelmet a közelgő zivatarra.