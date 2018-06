Egyre több medve bukkan fel Magyarországon

A szakemberek becslései szerint jelenleg négy-öt medve is kószálhat az országban. Nagy a valószínűsége annak, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk medvékkel.

Az utóbbi hetek híradásaiban több alkalommal is elhangzott, hogy medvét láttak az ország különböző pontjain.

Ismét Csongrád megyéig jutott egy medve

Ismét medvét láttak Szolnok környékén, a beszámolók szerint a Holt-Tiszában mártózott meg. A vízben úszó medvéről készült felvétel hitelességét a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársa is megerősítette.

Az állat Heves megye irányából érkezett, mozgását azóta követték, de egy időre elvesztették a nyomát. Azonban szerdán az „országjáró” nagyvadat újból észlelték. Békés megye érintésével eljutott a makói térségig.

A rendőrség, a katasztrófavédelem és a Körös-Maros Nemzeti Park szakemberei már a közelben található Csanádalbertinél is igyekeztek már a nyomára bukkanni. A keresés akkor eredménytelenül zárult. Majd érkezett a hír, hogy egy család a Makó és Kövegy között található országúton filmezte lesz a vadállatot. A szakemberek később pedig Apátfalván is a nyomába eredtek, azonban a medve ismét eltűnt a szemük elől – számolt be a Makó Híradó.

A keleti országrészen vándorolt „Robi”

Először a valójában nőstény, a köztudatban „Robi” néven emlegetett egyed járta be a fél országot. A medve Nógrád megyétől egészen Csongrádig, Sándorfalváig vándorolt, ahol aztán elfogták, majd miután megerősödött a Szegedi Vadasparkban, a szlovák határnál szabadon engedték.

A szabadon engedése előtt a Bükki és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának szakemberei megjelölték az állatot, a nyomkövető nyakörvtől az állat nemsokkal a szabadon engedése után megszabadult.

Az eset után néhány nappal Miskolc környékén láttak medvét, de mint kiderült az a példány nem volt azonos azzal az állattal, amelyet korábban a határnál szabadon engedtek.

Közhely, de a medve tényleg nem játék

Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának igazgatója korábban az M1 műsorában elmondta, hogy újabban azért kóborolnak egyre gyakrabban Magyarországon medvék, mert a szlovákiai populáció egyre inkább kinövi az életterét. Hozzátette, ez egész Európában megfigyelhető jelenség.

Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársa nemrégiben pedig arról beszélt ugyancsak az M1 műsorán, hogy a medve figyelmét a táplálék kelti fel, például a cseresznye, a meggy vagy az eper. Az embertől ezek a vadak nem akarnak semmit, de ha olyan a „széljárás”, előfordulhat, hogy mégis a közelünkbe kerülnek. Ilyen esetben minél előbb el kell hagyni a helyszínt.

Az állat sokkal gyorsabb az embernél: rövid távon óránkénti ötven kilométeres sebességgel is képes futni, ezért nem szabad heccelni – hangsúlyozta a szakértő.

Bár a szakemberek sem tudják egyedi azonosításra alkalmas és nyomkövető eszközök nélkül megmondani, hogy jelenleg pontosan mennyi medve lehet az országban, a megfigyelések szerint a számuk elérheti az ötöt. Számuk a jövőben csak nőhet.