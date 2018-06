Egészségügyi fenyegetéssé válhat a mikroműanyag

A műanyag-szennyezés nemcsak a környezetünkre, hanem az egészségünkre is egyre nagyobb veszélyt jelent. Nemrégiben az East China Normal Egyetem kutatásából kiderült, hogy a tengeri só már nemcsak nátrium-kloridot és ásványi anyagokat tartalmaz, hanem mikroműanyag-részecskéket is. De igaz ez a mézre, sőt már a szálló porban is található műanyag.

Egy kilogramm tengeri só akár 600 mikroműanyag-részecskét is tartalmazhat, így ha a napi ajánlott mennyiségű sófogyasztást tekintjük – 5 gramm –, akkor naponta három mikro méretű műanyag is a szervezetünkbe kerül. A számok valószínűleg eltérnek egymástól, attól függően, hogy hol és milyen módszerrel bányásszák, állítják elő a tengeri sót.

A probléma mértékét az is jól mutatja, hogy a Föld világtengereinek és óceánjainak mintegy 98 százaléka szennyezett, vagyis szinte nincs a vizeknek olyan kis területszakasza sem, ahonnan ha mintát vennénk, ne tartalmazna több-kevesebb mikroműanyag-részecskét.

A mikroműanyag-szemcsék azonban nemcsak a tengeri só révén juthatnak be a szervezetünkbe. Már a mézben és a sörökben is kimutatták a műanyagszemcsék jelenlétét, amely arra utal, hogy ez a mesterséges anyag megjelent az élelmiszerláncban is.

Az is aggasztó, hogy a beltéri porban is találtak már mikroműanyag-részecskéket, így már az otthonainkban is belélegezhetjük azokat.

Ezért a jövőben érdemes lenne alaposabban átgondolnunk a mindennapokban is a műanyag felhasználásunkat. A szakértők pedig arra figyelmeztetnek, ha a műanyag gyártásunk nem csökken jelentősen, akkor a műanyag-szennyezés rövid időn belül az egyik legnagyobb egészségügyi fenyegetéssé válhat.