Harc a műanyagszennyezés visszaszorításáért

Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) jelentése szerint a Galápagos-szigeteken betiltják az eldobható nejlonzacskókat, Srí Lankán a polisztirolhab használatát, míg Kínában egyre nagyobb teret hódítanak a biológiailag lebomló zacskók. A témában készített eddigi legnagyobb ENSZ-tanulmányt az indiai Újdelhiben ismertették a környezetvédelmi világnap egyik központi eseményeként.

A bevezetett intézkedések vegyes eredményeket hoznak

A kelet-afrikai Eritreában betiltották a műanyag zacskókat. Kínában hárommilliárd nejlonzacskót használtak el évente 2008 előtt, mostanra 60-80 százalékkal csökkent a használatuk az élelmiszer-áruházakban, ám a piacokon továbbra is jelen vannak.

Vietnamban adót vetettek ki a műanyag zacskókra, de ennek ellenére is széles körben használják. A helyi kormány épp ezért azt fontolgatja, hogy ötszörösére növeli a zacskókra kivetett adót. Bizonyos országokban ez jelentős eredményeket hozott: Írországban az adó hatására 90 százalékkal csökkent a műanyag zacskók használata.

Egy tanulmány kimutatta, hogy Kenyában a tehenek átlagosan két és fél zacskót esznek meg életükben. A kelet-afrikai országból mára teljesen száműzték a nejlonszatyrokat, és pénzbírság, valamint négy év börtönbüntetés jár gyártásukért, importjukért és használatukért is.

Kamerunban ugyancsak tilos a műanyag zacskók használata, és a háztartásoknak minden kilogrammnyi begyűjtött műanyaghulladék után fizetnek, ám a műanyag zacskókat továbbra is becsempészik az országba.

A legnagyobb fejtörést az egyszer használatos műanyagok okozzák

A legnagyobb gondot az egyszer használatos termékek okozzák, mint a műanya zacskók, szívószálak vagy az eldobható evőeszközök. Ahogy arról múlt héten a Híradó.hu is beszámolt, az Európai Bizottság is szigorúbb uniós szintű szabályok elfogadására tett javaslatot a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítására. A javaslat szerint azokat az egyszer használatos műanyag termékeket tiltanák be, amelyek könnyen és olcsón helyettesíthetők.

Betiltanák egyebek mellett a műanyag fültisztító pálcikákat, műanyag evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat, italkeverőket és léggömbpálcikákat a tervezet szerint. A jövőben ezeket kizárólag fenntartható anyagokból lenne szabad készíteni. De az olcsó alternatíva híján a visszaszorítás a legfőbb cél.

Egy felmérés szerint a Föld országaiban évente ötezermilliárd műanyag zacskót használunk el, és ha semmi sem változik, az évszázad közepére már 12 milliárd tonna műanyaghulladék árasztja el a világot – figyelmeztet az UNEP-jelentés.

MTI/EPA/Radzsat Gupta

A műanyag 80 százaléka a szeméttelepeken vagy a vizekben végzi

A jelentés kitért arra is, hogy a világon eddig előállított kilencmilliárd tonna műanyagnak kevesebb, mint tíz százalékát hasznosították újra, és tizenkét százalékát égették el. A fennmaradó mintegy 80 százalék hulladék a szeméttelepeken, az óceánokban és a folyókban halmozódott fel, ahol évezredekre van szükség a teljes lebomlásukhoz.

A tengerben lebegő hulladék évente több mint egymilliárd dollár kárt okoz a halászatnak, a hajózásnak és a turizmusnak Ázsia Csendes-óceánnal határos térségében. A műanyag zacskók szerte a világon eldugaszolják a városi vízelvezetőket, és ezzel árvíz- és járványveszélyt okoznak. A szakértők szerint ez a szemétfelhalmozódás okozott nemrégiben ember életeket is követelő áradásokat az indiai Mumbaiban vagy a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában.

Világszerte keresik a hathatós megoldásokat

A szakemberek a műanyag harmincöt lehetséges biológiai helyettesítőanyagát sorolták fel a tanulmányban. Ezek közé tartozik a kukorica tartalékfehérjéje, a zein, a nyúlszőr, a tengeri hínár, a gombafélékből készülő hab, a QMilch nevű anyag, amely magas koncentrációjú kazein tejfehérjéből készül, valamint az ananászlevélből előállított pinatex.

A törvényalkotók egy része azonban aggódik a biológiai alternatívák körüli túlzott felhajtás miatt is. Ennek oka, hogy annak idején a bioüzemanyagokkal kapcsolatos kezdeti optimizmus is hamar szertefoszlott, miután esőerdőket kezdtek kiirtani, hogy pálmaolajat termeljenek az autók működtetéséhez.

Az adókivetés és a korlátozás – amennyiben jól megtervezettek és sikerül is betartatni őket – a műanyaghulladék-termelés megfékezésének leghatékonyabb módjai közé tartoznak – vélik a jelentés készítői. A szakemberek szerint emellett sokkal szélesebb körű összefogásra lenne szükség. Többek között a vállalatok bevonására, beleértve a műanyag termelőket is, akiket kötelezni lehetne arra, hogy bizonyos módszerekkel nagyobb mértékű újrahasznosítást hajtsanak végre.