Több száz tengeri állat halálát okozza a műanyagok lenyelése Thaiföldön

Évente legkevesebb 300 tengeri állat – köztük delfinek és teknősök – pusztul el a thaiföldi vizekben lenyelt műanyagoktól. A közleményt azt követően adták ki, hogy napokig tartó haláltusa után Thaiföld déli részén egy csatornában elpusztult egy delfin, amelynek gyomrában nyolckilónyi műanyagzacskót találtak.

A rövidszárnyú gömbölyűfejű-delfin öt nejlonzacskót hányt ki röviddel péntek délután bekövetkezett kimúlása előtt, majd a felboncolt állatban további nyolcvan zacskót találtak a thaiföldi környezetvédelmi minisztérium tengeri és tengerparti erőforrásokkal foglalkozó osztálya szerint.

A tengeri emlősre a maláj határ közelében bukkantak még a múlt hét elején. Az állat már akkor nagyon rossz állapotban volt, és bár önkéntesek és állatorvosok öt napon át küzdöttek a megmentéséért – még napernyővel is védték a kiszáradástól – , minden erőfeszítés hiábavaló volt, az állat elpusztult.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>“If you have 80 plastic bags in your stomach, you die.” <br>Sad news as a whale that ingested dozens of plastic bags has died in Thailand. <a href=”https://twitter.com/hashtag/BeatPlasticPollution?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#BeatPlasticPollution</a> <a href=”https://t.co/UbI2fp8jJy”>https://t.co/UbI2fp8jJy</a></p>— UN Environment (@UNEnvironment) <a href=”https://twitter.com/UNEnvironment/status/1003172803967766528?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 3, 2018</a></blockquote>

Thaiföldön eddig vesztésre áll a műanyag hulladék elleni harcban

A műanyagzacskóktól elpusztult delfin esete is azt jelzi, hogy Thaiföld vesztésre áll a műanyag hulladék ellen vívott harcban. A kormány már több kampányt is indított a zacskók túlzott használata ellen, de egyik sem hozott eredményt. Konkrét célok és eszközök hiányában még azok sem tudnak mit tenni, akik szeretnék megóvni a környezet.

Thaiföld Indonéziával, Kínával, a Fülöp-szigetekkel és Vietnammal közösen több műanyaggal szennyezi a tengereket, mint a világ többi része együttvéve – állapította meg a washingtoni központú Ocean Conservancy, az óceánok gondozásával foglalkozó természetvédelmi szervezet.

Világviszonylatban évente nyolcmillió tonna műanyaghulladék – palack, zacskó, csomagolóanyag – szennyezi a tengereket, az élővilág pusztulását okozva, és végső soron bekerül az emberi táplálkozási láncba is.

Áradásokat is okozhat a szemét felhalmozódása

Thon Thamrongnavaszavat, thaiföldi tengerbiológus szerint a szerteszét hagyott műanyag szemét nemcsak a tengeri élőlényeket öli meg, hanem eltorlaszolja a csapadékvíz természetes útját is, növelve az árvízveszélyt, főleg a városokban. Ez a szemétfelhalmozódás is felelőssé tehető az olyan gyilkos áradásokért, mint amilyenek az indiai Mumbaiban vagy a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában pusztítottak a közelmúltban.

A szakértő szerint túl sok műanyagot használnak. Az első és legfontosabb lépés, amit a térségben tehetnek, hogy újrahasznosítják a műanyagot, főleg a zacskókat.