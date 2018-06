India ad otthont a környezetvédelmi világnap központi eseményeinek

A június 5-i világnap célja, hogy felhívja a társadalom minél szélesebb körének figyelmét a környezetszennyezés következményeire, az energiatakarékosság és a helyi erőforrások minél szélesebb körű felhasználására, valamint a szemét- és hulladékképződés csökkentésére. Mindezek mellett kiemelt szerepet kap a fenntarthatóság eszméjének terjesztése is.

A szervezők választása nem véletlen esett idén Indiára. Az országban minden évben több mint öt és fél tonna műanyaghulladék keletkezik. A legtöbb szemét Delhiben halmozódik fel.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) közgyűlése 1972 júniusában Stockholmban az „Ember és bioszféra” címet viselő környezetvédelmi világkonferencia javaslatára határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította a tanácskozás kezdőnapját, június 5-ét. 1973 óta a világnap központi rendezvényeit minden évben más országban és témában tartják.

Újdelhi nyomornegyede, Tajmur Nagar egyenesen a szennyezés és a hulladék szimbóluma. A kerület az egyik fő oka annak, hogy az indiai főváros a világ egyik legszennyezettebb településének számít. A műanyagfelhalmozódás különösen nagy problémát jelent.

A városrészt egyesek „műanyag pokolként” is emlegetik. Az utcákat szó szerint ellepi a szemét, és 2009-ben hiába vezettek be tilalmat a műanyag szatyrokra, majd később minden egyszer használatos műanyag csomagolóanyagra és eszközre, a lakosság továbbra is használja azokat. Mindennek többek között az az oka, hogy Tajmur Nagar mélyszegénységben élő lakosai nagyon keveset tudnak a műanyag káros hatásairól, és a mindennapi eleségüket is főként műanyag zacskókban tárolják, szállítják.

India bizonyos területeit szó szerint belefulladnak a szemétbe (Fotó: EPA/JAIPAL SINGH EPA-EFE/JAIPAL SINGH)

Egy helybeli hulladékkereskedő a Phys.org portálnak elmondta, hogy 40 évvel korábban – amikor még kevesebben éltek a területen – a városrész is jóval tisztább volt, mindenkinek jutott tiszta ivóvíz is. Azonban manapság főként a nagy esőzések idején a legtöbb háztartásban a feltörő szennyvíz is gondokat okoz, veszélyeztetve a családok egészségi állapotát is. A környékbeli gyerekek sokszor a szennyvíz okozta fertőzések miatt maradnak ki az iskolából.

Tajmur Nagar állapota jól szemlélteti India helyzetét. A kerület két folyamatosan fejlődő, tehetősebb negyed között található. A szemétben fuldokló városrész és a két módosabb kerület az ország aszimmetrikus fejlődésének tökéletes szimbóluma.

A 2018-as környezetvédelmi világnap során Indiában parttisztító programokkal, zöld technológiákat bemutató kiállításokkal és művészeti installációkkal próbálják majd felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.