Nemtörődömségünk is oka a környezetszennyezésnek

Bár egyre környezettudatosabbak vagyunk, a bevásárlóközpontokban számtalan terméket,amit tehetnénk papírba is vagy vihetnénk akár csomagolás nélkül, műanyagba zacskóba teszünk. Habár kikerülhetők a környezetszennyező anyagok, az emberek többségének nem fontos a tudatosság.

A PET palack minimum 450 év alatt, a kartonpapír két hónap alatt, a műanyag doboz mérettől függően legalább 2000 év, míg a hungarocell minimum egymillió év alatt bomlik le teljesen a hivatalos adatok szerint. Kis lépésekben el lehet kezdeni a gyártók ösztönzését arra, hogy gyorsabban lebomló anyagokat használjanak a csomagoláshoz – mondta a Kossuth Rádió Napközben című műsorában a Humusz Szövetség alelnöke. Merza Péter hangsúlyozta: a gyártók hozzáállásán az emberek hozzáállásával lehet változtatni, hiszen az előbbiek az utóbbiak igényeit próbálják kielégíteni.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg. A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség főtitkára egyetértett Merza Péterrel, azonban Nagy Miklós egy hallgatói sms-re úgy reagált: a csomagolóanyagok használatának tiltásával nem ért egyet, ugyanis rendkívül szigorú uniós szabályoknak kell megfelelniük a gyártóknak. Ilyen például, hogy a gyártónak minimalizálnia kell a csomagolóanyagok felhasználását, továbbá a nehézfémtartalmat is szigorúan maximalizálja az uniós szabály, és feltétel az is, hogyha van rá igény, a csomagolás legyen újrafelhasználható.

A kép illusztráció (Fotó: Zoran Photographer / Shutterstock)

Nem lesz cserélhető szódapatron

Merza Péter hozzátette, az idén bemutatott európai uniós stratégiának része, hogy 2030-ra a műanyag csomagolóanyagok 100 százalékban újrahasznosíthatók kell, hogy legyenek, ehhez azonban szükség van arra, hogy megteremtsék a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit, azonban a rendszer még nem működik százszázalékosan Magyarországon. Megjegyezte, ez múlik a fogyasztókon és a feldolgozóiparon is. Azzal kapcsolatban, hogy megszüntették a cserélhető szódapatronokat, azt mondta, habár ez nagy felháborodást váltott ki a fogyasztókból, azonban egyelőre úgy tűnik, hogy esély sincs rá, hogy azok a piacon újra megjelenjenek.

A fogyasztóknak is változtatniuk kell

Nagy-Britanniában újabb műanyag termékek betiltását tervezik, így az eldobható műanyag poharak mellett a műanyag szívószál és a fültisztító pálcika is eltűnhet az országból. Szóba került az is, hogy London számos pontján ivókutakat telepítenek majd, így csökkenhet az eldobott műanyag palackok száma. A parlament néhány hete pedig elfogadta azt a törvényt, amely szerint minden, a szigetországban árusított üdítőital betétdíjas lesz.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Merza Péter ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, ezek jó ötletek, azonban a szabályozások mit sem érnek, ha az emberek nem térnek át a tartós tárgyak használatára. Kiemelte, nagyobb változást az hozhatna, ha változtatnánk saját vásárlási szokásainkon, így például saját üvegbe mérnénk ki a tejet vásárláskor.

Visszatartó erő lehet a betétdíj

A betétdíjtervezetről Nagy Miklós úgy vélekedett, hogy jelenleg is rendkívül sok problémával küzdenek azok, akik alkalmazzák ezt a rendszert, hiszen ha ugyanazt az üvegpalackot betétdíjas formában alkalmazza az egyik gyártó, a másik pedig nem, és olyan címkét is használ, amelyet nem lehet lemosni, akkor a betétdíjat alkalmazónál a felhasználhatatlan üveghulladék gyűlik, és anyagi veszteség éri.

Hozzátette, elképzelhető, hogy a problémát a kötelező betétdíj megoldaná, Németországban például az alumíniumdobozos sör sokat vesztett népszerűségéből mióta betétdíjat vetettek ki rá.

Az emberi nemtörődömség is okolható a környezetszennyezésért

A szívószálak és a fültisztító pálcikák ügyével kapcsolatban azt mondta, a csomagolóipar érzékeli ezeket a problémákat, és ahol lehet alternatívát vagy megoldást találni, ott azt meg is találják. A brit tiltásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, a mikroműanyagok felhasználása miatt – ezeket többnyire kozmetikumokban használják – könnyen elképzelhető, hogy hamarosan ezek gyártását és használatát is betilthatják. Megjegyezte, azért, hogy az óceánokban, tengerekben hulladékszigetek jönnek létre, az emberi hanyagság, nemtörődömség, valamint az infrastruktúra hiányosságai is okolhatók.