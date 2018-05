Kóbor medvék veszélyeztetik az embereket Romániában

A mai napig nem adott kilövési engedélyt a román környezetvédelmi minisztérium arra a medvére, amelyik hetekkel ezelőtt egy kilencéves székely fiúra támadt. A székelyföldi vezetők szerint tarthatatlan a helyzet, annak ellenére, hogy 2017 óta rendelet teszi lehetővé a veszélyes medvék kilövését.

Egy éve hatvan medvét nyilvánítottak veszélyessé, de kilövési engedélyt alig egy-két esetben adtak ki a román hatóságok – mondta a közmédia székelyföldi stúdiójában Jakab Attila, Homoródszentmárton polgármestere. A településhez tartozó Homoródremetén történt támadás óta, amikor egy kilencéves fiút támadott meg a medve, többször is látta az állatot, valószínűleg visszajár a helyszínre – közölte Jakab Attila, aki a helyi vadásztársaság első embere is.



Kilövési engedély híján ezért arra kérte a településvezető a helybelieket, hogy kerüljék el a támadás helyszínét. A vadásztársaságoknak nincs jelenleg felelőssége a medvetámadások kapcsán – tette hozzá a településvezető. Mint kijelentette, az engedélyt a támadás után 24 órán belül megkérték.

A támadásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a medve „opportunista” vadállat, ha tehát rájön, hogy minél kevesebb erőfeszítéssel juthat élelemhez, úgy azt fogja választani – mondta Jakab Attila. Hozzátette, ha egyszer megölt egy háziállatot, utána számítani lehet rá, hogy újra meg fogja tenni. Mint kijelentette, épp ezért természetes, hogy a falubeliek félnek a medvéktől, és ő maga vadászként is tartja a tisztes távolságot az állatoktól. A vadászegyesület vezetőjének véleménye szerint elengedhetetlen az állat kilövése, ugyanis, ha egyszer más élőlényre támadt, akkor legközelebb is megteszi ugyanazt. Hozzátette, nem tartja jó megoldásnak a medvék elköltöztetését, mert azzal tulajdonképpen a probléma is csak elköltözik, de nem szűnik meg.

De amíg nincs kilövési engedély, addig is lehet védekezni, a legjobb módszernek eddig Jakab Attila szerint a villanypásztor bizonyult. Felhívta a figyelmet arra, hogy ne egy idealizált medvekép alapján tekintsünk a vadonban élő állatra.