Tesztüzemmódba állították a világ első óceántisztító gépét

A többnyire műanyagból és halászati eszközökből álló kiterjedt szeméthalmot először 1997-ben fedezték fel, a mérete azóta folyamatosan nő. Tömege pillanatnyilag 80 ezer tonnára tehető.

Az elmúlt évek során több vizsgálat is foglalkozott a tengerek és óceánok szennyezettségének hatásaival, és ezek a felmérések bebizonyították, hogy a nyílt vizeken lebegő hulladék veszélyt jelent a vízi madarakra, a halakra és valamennyi tengeri élőlényre. Sőt, ami súlyosbítja a helyzetet, hogy ez a tetemes mennyiségű szemét éves szinten több mint százezer fóka, delfin és bálna pusztulását okozza.

Boyan Slatot, az óceántisztító gép feltalálóját még középiskolás korában kezdte foglalkoztatni a vízszennyezettség kérdése, miután egy görögországi búvárórája alatt több szemetet látott a víz alatt, mint halat. Ezt követően valamennyi tudományos projektjét ennek a témának szentelte. Törekedett arra, hogy minél jobban megértse ezt a globális problémát, és megpróbált rájönni arra, miért tartják a kutatók lehetetlennek az óceánok teljes megtisztítását a szeméttől.

The first ocean cleanup system is scheduled to be deployed in 2018.

