Egyre nagyobb problémát jelentenek Tusnádfürdőn és környékén a medvék

A medvecsalád nappali megjelenése már korántsem számít szokatlan jelenségnek a környéken. A helybeliek már nem merik kiengedni a szárnyasaikat az udvarra, és a kutyáikat sem kötik már meg a saját biztonságuk érdekében. Tusnádfürdőn egyre több medve kószál élelem után kutatva, és az utcákon kisebb-nagyobb riadalmat okoznak az odalátogatók körében.

Az erdélyi portálon közzétett videóban is jól látszik, hogy a termetes anyaállat nagy gondban volt, hogy miként juttassa át bocsait az úttest másik oldalára. Végül úgy oldotta meg a problémát, hogy többször fordulva a szájában vitte át kicsinyeit az erdőbe. Bár kialakult egy kisebb kocsisor a medvecsalád miatt, a sofőrök türelmesen végigvárták, hogy a bocsok és a nősténymedve is biztonságban átjusson az úttesten.

Az utóbbi években egyre többet hallani, főként a tusványosi szabadegyetem előtt arról, hogy a festői környezetben fekvő Hargita megyei településen már nappal is egyre gyakrabban találkozni medvékkel. 2017-ben a szabadegyetem programjainak sorában kerekasztal-beszélgetést is tartottak a témában, mivel a térségben a medveügy társadalmi probléma lett, és közpolitikai kérdéssé is vált.

Európában mintegy tizenhétezer medvét tartanak számon, ebből csaknem hétezer Románia területén él. A medveállomány túlnyomó része, több mint ötezer példány a székelyföldi Hargita, Kovászna és Maros, valamint a szomszédos Brassó megyében él.

Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, aki moderátorként vett részt akkor a beszélgetésen, elmondta, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozással Románia legalább hatezer medve „befogadását” vállalta fel. Az erre vonatkozó szerződés pedig nem azt mondja ki, hogy a medvéket tovább kell szaporítani, hanem azt, hogy az országnak meg kell tartania a medvepopuláció egyensúlyát. Hozzátette, hogy ezt a problémát nem Brüsszelből kell orvosolni, hanem az illetékes minisztérium munkatársaival kell tárgyalni Bukarestben.

Az ablakból szemlélve a medvék aranyos állatnak tűnhetnek, viszont minderről más a véleménye azoknak, akik nap mint nap megküzdenek azért, hogy a javaikat ne tegyék tönkre. Az elmúlt években a Tusnádfürdő környékén élő medvék elvesztették a félelemérzetüket, ezért merészkednek egyre gyakrabban emberlakta területek közelébe. Gyakran látni kukákat dézsmáló idősebb és fiatalabb példányokat a település utcáin.

A lassan harmincéves fennállását ünneplő fesztiválon sem veszik emiatt félvállról a medvéket: három vadőr felel a táborlakók és a látogatók biztonságáért, akik az erdő mellett, illetve az Olt túlsó partján érhetők el a rendezvény ideje alatt.

A vadpopulációval foglalkozó szakemberek több fórumon elmondták, hogy megoldást jelenthetne az, ha sikerülne elválasztani a vadászatot az állományszabályozástól. Illetve, ha át lehetne költöztetni az állatokat az ország olyan területeire, ahol gyérebb az állomány.