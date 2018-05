Vörösben pompázik Endrefalva környéke

A magas fehérjetartalmú takarmányként is hasznosítható pillangós növény, a bíborhere vörösbe öltöztette a Nógrád megyei Endrefalva környékét.

A bíborhere gyors növekedésű, tisztán és keverve is vethető, takarmányként is hasznosítható pillangós növény. Takarónövényként és zöldtrágyaként is alkalmazva is rendkívül előnyös tulajdonságokkal bír.

Mindezek mellett gyomelnyomó képességű, számottevő mennyiségű nitrogént képes megkötni a légkörből. 40-50 centiméter mélyre hatoló gyökérzetével pedig átszövi és javítja a talaj szerkezetét.



Virágzik a bíborhere Nógrád megyében

Ez a herefajta rövid tenyészidejű, kora tavasszal már kaszálható, ezután pedig másodnövényként is termeszthető. Virágzása szemet gyönyörködtető látvány, szinte bíborra festi az Endrefalva körüli mezőket.