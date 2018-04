Szemünk láttára törik kristályokká egy befagyott tó jege (Videó)

„Épp a kerítés helyét mértem a kempingben, mikor egy furcsa hangra lettem figyelmes, mintha üveget törtek volna” – mesélte a NRK norvég műsorszolgáltatónak a tulaj. Mikor lesétált a folyópartra, hogy közelről is megvizsgálja a hang forrását, azt látta, hogy a tó partján a jég olyan gyorsan olvad meg, hogy több millió darab apró kristályra hullik szét.

