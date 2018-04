Megújult a lombkorona-tanösvény Ipolytarnócon

Újításokkal, egyedi élményelemekkel bővítette az Ipolytarnóci Ősmaradványok turisztikai kínálatát a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a 2018-as szezonra: megújult a lombkorona-tanösvény és hologramos vetítésen elevenednek meg az ősállatok az ősi lábnyomoknál - tájékoztatta az MTI-t a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kommunikációs és ökoturisztikai osztályának vezetője.

Nagy Júlia közölte: április végén új nyomvonalon, új élményelemekkel nyílik meg újra a lombkorona-tanösvény. A fák lombjai között végigfutó sétány az elmúlt hetekben új tartószerkezetet kapott, ennek megfelelően a nyomvonala is módosult, így nagyobb lehetőségeket kínál a terület természeti értékeinek felfedezésére – tette hozzá. Fejlesztették az őslények bemutatását szolgáló technológiát is. Mint Nagy Júlia elmondta, az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen az egyik leglátványosabb program mindig is a geológiai tanösvénylátogatás végén várta a vendégeket, de míg eddig a programot egy 3D-s vetítés zárta, ahol egyenként bemutatták azokat az állatokat, amelyek lábnyomai láthatóak, a 2018-as év újdonsága a lábnyomos részen lévő bemutató megújítása.

Barlangi oroszlán hologramja. Kép: osmaradvanyok.hu

Életnagyságban mutatják meg ezentúl az állatokat az új hologramos animáció segítségével ott, ahol a vulkáni katasztrófa idején éltek; az új technológia lehetőséget biztosít arra, hogy a sok száz lábnyom “gazdái” jobban beazonosíthatóak legyenek, az életnagyságú animáció pedig segít, hogy jobban el tudjuk képzelni a mozgásukat, viselkedésüket – ismertette. Az osztályvezető kitért rá, hogy egy korábbi fejlesztésnek köszönhetően mobil applikáción is elérhető tanösvényhálózat: 2017 őszén jelent meg az Android és IOS app store-ok kínálatában a GUIDE@HAND Bükki Nemzeti Park Igazgatóság alkalmazás, melynek segítségével okostelefonos tájékoztatórendszert alakítottak ki a területen úgy, hogy az applikáció offline is használható legyen, mivel a közvetlenül a magyar-szlovák határon lévő ipolytarnóci őslényparkban sem a magyarországi, sem a szlovák hálózatok nem elérhetőek.

Az alkalmazás telefonokra, tabletekre letölthető térképszelvényeket, és egyenként letölthető túraútvonalakat kínál. A keretprogram lehetőséget biztosít arra is, hogy a vendégek a túra közben fotókat, feljegyzéseket, vagy akár videókat készítsenek anélkül, hogy kilépnének az alkalmazásból, ezeket aztán a saját élménytárban tárolhatják, vagy akár az útvonalat is bemutató élménytúraként megoszthatnak a közösségi csatornákon is. Az osztályvezető hangsúlyozta, hogy ez a technika nem csak az Ipolytarnóci Ősmaradványok felfedezéséhez nyújt hasznos segítséget, több nógrádi tanösvény túravezetője is elérhető már az alkalmazásban.

A cél az, hogy a Novohrad-Nógrád Geopark egyik legfontosabb bemutatóhelyeként a határon átnyúló geopark teljes turisztikai kínálatát bemutassák Ipolytarnócon, több napos geoturisztikai élménycsomagot kínálva a Nógrád megyébe látogató vendégeknek – tette hozzá.

Ipolytarnóc élővilágát a miocén idején vulkánkitörés pusztította el, egyben ez tette lehetővé, hogy az ősi maradványok évmilliókat vészelhessenek át. Itt találták meg a világ egyik legnagyobb megkövesedett fenyőféléjét, a gerincesek között orrszarvúak, medvekutya, őz- és szarvasfélék, illetve madarak iszapba kövült nyomait. Négy éve újabb leletek kerültek elő, amelyek azt tanúsítják, hogy a mai hüllőkre és kétéltűekre emlékeztető lények is éltek 17-18 millió évvel ezelőtt az Ősvilági Pompejinek is nevezett területen.