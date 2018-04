A fiatal bükkösök és a fenyők károsodnak leginkább a klímaváltozás miatt

Jelentős hatása van a klímaváltozásnak az őshonos fafajainkra. A téli jegesedés, a tavalyi áprilisi hóesés is megtizedelte a faállományt. Az erdőgazdálkodó szerint az ilyen, pár napig fennálló körülmény évtizedes nyomot hagy az erdőben. Elsősorban a fiatal bükkösök szenvedik meg a szélsőséges időjárást, de a fenyőerdők is pusztulnak. Az érintett állományok helyén őshonos fafajokkal újítják fel az erdőt, ezek a munkák idén tavasszal is folytatódnak.