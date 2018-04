Takarítóhajóval szabadítanák meg az óceánokat a műanyag hulladéktól

Yvan Bourgnon 2016 szeptemberében hozta létre a The SeaCleaners szervezetet, mert elmondása szerint sokkolta a tengerekben felgyülemlett műanyag hulladék mennyisége. Bourgnon, aki az elmúlt másfél évet a Manta megépítéséhez szükséges tanulmányoknak és anyagi erőforrások előteremtésének szentelte, szerdán mutatta be a hajó végső verzióját.

A quadrimarán a tervek szerint 70 méter hosszú, 49 méter széles és 61 méter magas lesz. A projektmenedzser szerint a hajó innovatív hibrid hajtóműrendszere szél- és napenergiára, valamint a Dyna-Rigg nevű vitorlarendszerre épül. A jármű képes lesz gyorsan megközelíteni az erősen szennyezett területeket akár a nyílt vízen, a part menti térségben vagy a folyótorkolatnál.

A Manta fedélzetén egy üzemet alakítanak ki a begyűjtött műanyag hulladék szétválogatására, feldolgozására és tárolására. Egy speciális gyűjtőrendszer fog gondoskodni arról, hogy a vízben lévő szemét minél gyorsabban a fedélzetre kerüljön.

