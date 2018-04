Idén is keresik az Év Fáját

Még két hétig, április 22-ig, a Föld napjáig lehet fákat jelölni a 2018-as Év Fája versenybe. Idén is olyan fák vagy facsoportok nevezését várják, amelyek fontos szerepet töltenek be az őt nevező közösség életében. Idén első alkalommal a döntős fák jelölői szakmai támogatást is kapnak majd a sikeres kampányhoz.

Családok, iskolai osztályok, civil szervezetek, baráti társaságok vagy munkahelyi közösségek egyaránt jelölhetnek. Minél többen támogatják az adott faegyed vagy facsoport nevezését, annál jobb, hiszen ez bizonyítja, hogy a fa valóban különleges szerepet tölt be a közösség életében. Előnyt jelent, ha a jelölt növény őshonos fajba tartozik, közterületen áll, továbbá ha életét vagy életterét veszély fenyegeti. Nem számít azonban szépsége, mérete vagy életkora.

A nevezett fák, illetve facsoportok közül a négytagú szakmai zsűri választja ki azt a tizenkét-tizenöt döntőst, amelyekért aztán kampányolhatnak a közösségek, annak érdekében, hogy minél több voksot kapjon a közönségszavazáson. Ilyen módon dől el ugyanis, hogy melyik fa nyeri el címet 2018-ban.

A bátaszéki molyhos tölgyfa is az Év Fája volt (MTI-fotó: Sóki Tamás)

2011 óta a zsűri minden évben egy „Hős fát” is választ a döntősök közül. Erre a címre olyan fák vagy facsoportok jelölését várják, amelyek természetes környezete, élőhelye veszélyben van, és amelyek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még most is. Ezzel a kategóriával szeretnénk elismerni mindazok áldozatos munkáját, akik kiállnak a fák és a zöld területek megmentése érdekében. Továbbá a verseny döntősei közül az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát különdíjban is részesít.

Az Év Fája egy egészségügyi felmérésben részesül, és ha szüksége van rá, egy speciális ápolásra szóló utalványt is kap, amit díjátadó ünnepség keretében nyújtunk át a fát jelölőknek. A hazai verseny győztese részt vesz a jövő év elején megrendezett európai vetélkedőben is, amelyen az Európai Év Fája címet nyerheti el. A korábbi években három alkalommal nyerte magyar fa a versenyt, legutóbb 2016-ban az azóta országszerte ismertté vált bátaszéki molyhos tölgy.

Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a versenyben a korábban már jelölt fák is részt vehetnek.