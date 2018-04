Így kezeljük az autókat, ablakokat „támadó” madarakat

Nem csak Magyarországon és Európában, de más kontinenseken is rendszeresen megfigyelnek – elsősorban tavasszal, a költési időszakban – autók visszapillantó tükrét és szélvédőjét vagy házak, irodák ablaküvegét mániákusan csipkedő, kopogtató madarakat, melyek akár napokig visszatérve, órák hosszat támadják ezeket a mesterséges objektumokat. Azonban ez a probléma kezelhető.

A jelenség hátterében a madarak költési időszakának kezdetével felerősödő területféltő magatartása, és ezzel összefüggésben a civilizációs környezet „tükörkép-szennyező” hatása áll. Mivel a természetben a mesterséges tükröződő felületekhez hasonló stabil és tiszta tükörkép nem létezik, az állatoknak nem volt lehetősége evolúciós szinten alkalmazkodni, felkészülni erre az ingerözönre. A nyugodt víztükörben tükröződő „ellenfél” legyőzhető, mivel a hullámzással a kép teljesen eltűnik és a víz újabb elsimulásáig nem is tér vissza.

A probléma az, hogy a hormonoktól feltüzelt hímek saját tükörképükkel vívott, mániákus harca teljesen természetellenes körülmények között zajlik, hiszen a vélt „ellenség” nem adja fel, így a madár képes a végkimerülésig is küzdeni. Eközben nem táplálkozik rendesen, nem tudja a területét megvédeni a valódi riválisoktól, és akár a fiókák etetésébe való besegítést is hanyagolhatja.

Sőt, az ablakban tükröződő „fajtárs” támadása következtében betörő üveg a madárnak fizikai sérülést okozhat. A folyamatos kopogtatás, ürülékszennyezés pedig nagyon zavaró lehet a környezet számára is. Néhány éve arra is akadt példa Sásdon, hogy egy fehér gólya napokig olyan hevesen támadta a tükörképét egy épület ablakaiban, hogy azok közül több is betört.

Szerencsére a jelenség megelőzése, kezelése egyszerű. Ennek módja a tükröződő felületek eltakarása, a külső visszapillantó tükrök behajtása. a tükröződés csökkentése megoldható többek között függönnyel, de kihelyezhető a madarakat riasztó úgynevezett „rémzsinór” is, amely otthon is fellelhető rongyokból és műanyag zacskókból is elkészíthető. De egy-egy ablak esetén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapjáról letölthető, bámuló ragadozómadár-arc is távol tarthatja a „kardoskodó” hímeket.