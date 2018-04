Fokozottan védett hazánkban is a parlagi sas és a rétisas

A Jászberényi Sasközpontban járt nemrégiben az M1 Kék bolygó magazinjának stábja. Az ott dolgozó munkatársaktól érdekes információkat osztottak meg Magyarország legnagyobb ragadozó madarairól, a rétisasokról és a parlagi sasokról. A központ sokoldalú tevékenységét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy ott jártukkor óvodásoknak tartottak ismeretterjesztő előadást.

Kis gyakorlattal el lehet igazodni a sasfajok között

A sasok méreteiket tekintve a legnagyobb, őshonos ragadozó madaraink közzé tartoznak. Juhász Tibor, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi őrkerület vezetője elmondta, hogy gyakorlat kell ahhoz, hogy valaki képes legyen elkülöníteni a tollakat. Hozzátette, hogy színezetben kell keresni a különbségeket.

Beszélt arról is, hogy megvannak azok a tollcsoportok, amelyek a természetjárók számára elérhetőbbek, tehát gyakrabban találkozik vele a járókelő elhullajtva a földön: ilyenek az evezőtollak vagy a faroktollak.

A szakértő kitért arra is, hogy miként ismerhető fel, milyen toll hever a lábaink előtt. Ha a toll csévéjét megpörgetjük két ujjunk között, és azt tapasztaljuk, hogy oldalirányból lapítottak a csévék, akkor faroktollat tartunk a kezünkben. Ez a toll hátul helyezkedik el, és ragadozó madarak esetében kormánytollnak is szokás nevezni, mivel a repülés során részt vesz a mozgás irányításában. Leginkább fenti és lenti erőhatásoknak van kitéve.

Zvara Gábor, a Jászberényi Sasközpont önkéntese a sérült madarak kezeléséről és gondozásáról beszélt. Megszólalásából kiderült, hogy a sérült egyedek miután meggyógyultak, vadröptető volierbe kerülnek át. Ebben a vadröptetőben megerősödnek, egy súlyosabb sérülést követően pedig újra megtanulhatnak repülni.

Hatalmas termetükről és fészkükről ismerhetők fel a rétisasok

A rétisas Magyarország legnagyobb testű ragadozó madara. Nemcsak a teste, hanem a feje is elég nagy, csőre erőteljes. Azonban nem tartozik bele a tollas csüdű sasok családjába, mivel a lábujjai felett a csüdje nem tollas. Elsősorban a vizesélőhelyek, folyók, tavak környékén élnek a faj egyedei, mivel a fő táplálékforrásuk a hal.

Juhász Tibor hozzáfűzte, hogy ezek a madarak nagyon-nagy méretű fészket is képesek építeni. Az sem ritka, hogy egy fészket akár tíz-tizenöt éven át is használnak, így nem ritka, hogy egy fészek tömege több száz kilogramm is lehet, mivel a folyamatos tatarozással – amelynek akár a tél közepén is nekiállhatnak – a fészek kiterjedése egyre csak nő. Az sem ritka jelenség ennél a fajnál, hogy februárban már a tojásokon ül a tojó.

A legfrissebb adatok szerint Magyarországon az idén több mint 750 rétisas telelt át.



A Jászságban a legelterjedtebb a parlagi sas

A fenséges parlagi sasok ugyancsak kiemelten fontos tagjai a hazai faunának. A Kárpát-medencében fellelhető állományuk a faj elterjedésének nyugati határán helyezkedik el. A parlagi sas a rétisassal ellentétben már beletartozik a tollas csüdű sasok családjába: csüdjüket a lábujjaikig toll borítja. Ezeknél a madaraknál nem ritka a kétméteres szárnyfesztávolság, amely valamivel kisebb mint a rétisasoké.

A parlagi sas legfontosabb táplálékállata az ürge, de más kisemlősöket, madarakat is zsákmányol. Juhász Tibor arra is kitért, hogy bár korábban ez nem így volt, de manapság az Alföld a legjellemzőbb fészkelő helye: kétszázhúsz körüli párra tehető jelenleg a parlagi sasok száma, ebből harminchárom pár a Jászságban is költ. Ez pedig azt jelenti a szakember szerint, hogy a Jászságban található a legsűrűbb költőállománya ezeknek a ragadozóknak.

Az éles látású „vadászok” fokozottan védettek

Mind a rétisast, mind a parlagi sast rettenthetetlen vadásznak tartják. Látásuk éles: nagy felbontásban látják mindazt, ami körülveszi őket. Képesek akár 100 méterről 2 milliméteres tárgyat elkülöníteni a talajszinten. Ez a nem mindennapi képességük lehetővé teszi, hogy a legkisebb pockot is észrevegyék a magasból.

A sasok Magyarországon fokozottan védett fajnak számítanak. Az adatok azt mutatják, hogy mind a rétisasok, mind a parlagi sasok a populációja növekszik. Ez többek között olyan projekteknek is köszönhető, mint a Pannon Eagle Life, amelyben magyar, osztrák, cseh, szlovák és szerb szakemberek működnek együtt. A nemzetközi program kifejezetten arra irányul, hogy megóvja és fenntartsa a régióban található parlagisas-populációt.