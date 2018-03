Kétszázmilliós beruházás kezdődik a Körös–Maros Nemzeti Parkban

Több száz millió forintos európai uniós támogatást nyert el a Körös–Maros Nemzeti Park. Az uniós forrásból a jövőben főként a Békés megyei Biharugra területén kezdenek fejlesztésbe.

Új karámot és gondozói épületet is kapnak a szürke marhák

Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park (KMNP) igazgatója a Bihari Madárvártában tartott sajtótájékoztatón elmondta, a támogatáson belül mintegy 60 millió forintból a nyáron itt legeltetett 150-200 szürke marhának építenek karámot, gondozói épületet és fúrnak kutat.

A KMNP tartja a nemzeti parkok közül a legtöbb szürke marhát, a teljes állomány mintegy 2500 állatból áll. A Biharugra környékén legeltetett marhákkal 400 hektárnyi gyepterületet tudnak természetes módon karban tartani.

A vizesélőhelyeket is fejlesztik

Körülbelül 40 millió forintból 16 hektáron puhafás ligeterdőt alakítanak ki, és 180 hektáron szorítják vissza az invaziós növényfajokat, egyebek mellett az akácot és a zöld juhart. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból elnyert összeg legnagyobb részét, mintegy 130 millió forintot az itt lévő vizesélőhely fejlesztésére, csatornák és töltések helyreállítására, vízi műtárgyak építésére fordítják. A beruházásoknak 2020 november végéig kell megvalósulniuk. A vízjogi és építési engedélyeket már megkapták, zajlik a közbeszerzési eljárás – mondta Tirják László.

Az igazgató kifejtette, a Sebes-Körös Sárrétje különleges természeti terület, nyolcezer hektárnyi védett rész, és emellett Magyarország második legnagyobb, 1800 hektáros halastórendszere is itt található. A területen egyszerre lelhetők fel vízi, erdei és pusztai fajok. A Begécsi- és az Ugrai-tavakon jelenleg is mintegy 16 ezer vadliba, vadréce, cankó fészkel, két rétisas pár költ itt, megtalálható a fokozottan védett vidra és a kanalas gémek is élnek itt. A partiumi hegyekből pedig hiúzt is láttak már lejönni ide a szakemberek.

Több mint negyedmilliárd forintból szépül és fejlődik a település

Makra Tibor, Biharugra polgármestere elmondta, a település hat nyertes pályázatot adott be, uniós és belföldi forrásból mintegy negyedmilliárd forintból javítanak meg bel- és külterületi utakat, korszerűsítik energetikailag a könyvtárat és önkormányzati épületeket, valamint építenek zárt piacteret. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője szerint a biharugrai különleges természeti környezet, jelentős az ökoturisztikai vonzereje.