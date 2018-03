Több ezer tonnányi műanyag hulladék lebeg a Csendes-óceánon

A kisebb-nagyobb műanyag szemétdarabokat magába foglaló, már-már összefüggő szemétfolt Kalifornia és Hawaii között terül el. Mintegy 79 ezer tonnát nyom, és csaknem két milliárd darabból áll. A köznyelvben „csendes-óceáni szemétfoltként” is emlegetik.

Az Ocean Cleanup Alapítvány munkatársait is alaposan meglepte a legutóbbi szennyezettség felmérés eredménye. Azzal tisztában voltak, hogy a „szemétfolt” folyamatosan növekszik, de a kiterjedését és vélt tömegét alaposan alábecsülték. A két repülőgép és tizennyolc hajó bevonásával végzett vizsgálat komoly aggodalmakra ad okot: az óceáni áramlatok és az emberi gondatlanság egyre csak növeli a vízben lebegő szemét koncentrációját.

A szemétfolt felét műanyag teszi ki

A már-már teljesen egybefüggő szemétszőnyegben különféle műanyag hulladékok lelhetők fel: az apró törmelékektől kezdve a műanyag palackokon át egészen a halászhálókig. A műanyagszemét a folt közel felét teszi ki. Laurent Lebreton, az alapítvány vezető óceáni szakértője szerint a hulladék zöme a csendes-óceáni térség országaiból származik. A kutatásban résztvevők pedig még ennél is tovább mennek. Feltételezéseik szerint a folt növekedéséhez a 2011-es japán szökőár is jócskán hozzájárult, mivel a nagy tömegű és erejű víz, akkor rengeteg törmeléket sodort a tengerbe.

Már a sarkvidékek élővilágát is veszélyezteti a sodródó hulladék

Az utóbbi időszakban azonban újabb probléma is megjelent a világ óceánjain és vizesélőhelyein: az áramlatok ugyanis olyan területekre is elsodorták a hulladékot, ahol jóformán ember sem lakik. A felhalmozódó szemét pedig képes így is komoly károkat okozni, többek között a sarkvidékek élővilágában.

Az áramlatokkal és hullámokkal sodródó szemét mennyisége mellett bizonyos kutatások és a szerteágazó halászati tevékenység is veszélyezteti a környezetet. Egyre gyakrabban látni halászhálóba gabalyodott tengeri madarakat és élőlényeket, amelyek nem egyszer bele is pusztulnak abba, hogy nem képesek kiszabadulni a háló fogságából.

Azonban még újabb megfigyelések szerint egyre több szemét landol a tenger fenekén, amely így a jövőben a mélyebben lévő élővilág létét is veszélyezteti.