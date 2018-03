Formálható az Y és a Z generáció szemlélete

A legfiatalabb korosztályok nemcsak szemlélői, hanem aktív részesei kívánnak lenni azon törekvéseknek, amelyek körbeveszik őket. Lépést tartva a technika és a kommunikáció vívmányainak fejlődésével életszemléletük formálható, fenntarthatóvá tehető.

Trendivé válhat a fenntarthatóság

Az énekes-zeneszerző Zentai Márk azért döntött az otthoni mogyorókrém-készítés mellett, mert így biztos lehet abban, hogy az, ami a tányérjára kerül, abban nem található pálmaolaj. Ahogy arról korábban a Híradó.hu oldalon beszámoltunk a pálmaolaj több alapvető, mindennap fogyasztott élelmiszerünkben megtalálható.

A fiatal zenész évek óta igyekszik fenntarthatóan táplálkozni: minimalizálta a hús fogyasztását, és amikor csak teheti kis távolságról szállított, környezetbarát módon előállított élelmiszereket vásárol. Ezért is készít garantáltan pálmaolajmentes édességet.

Márk a Kék bolygó stábjának elmondta, hogy azért kerüli a pálmaolajat, mert az olajpálmákból álló monokultúrák telepítése miatt a trópusi esőerdőket nagy mértékben irtották, és irtják mind a mai napig. Mindez rossz hatást gyakorol a biológiai sokszínűségre.

Kiderült, egyszerű a mogyorókrém-készítés: nagyrészt mogyorót tartalmaz, és úgynevezett fair trade csokoládét. A fair trade jelzés azt jelenti, hogy emberi körülmények között dolgoznak mindazok, akik a terméket előállítják.

A zenész hét évvel korábban kezdett el komolyabban foglalkozni a környezetvédelemmel, és ismeretterjesztő előadásokat is tartott a témában középiskolásoknak. Márk nemcsak a táplálkozásban törekszik a tudatosságra. Nyitott az újrahasznosítás iránt is. A bolygó és a környezet védelme mindezek mellett dalaiban is visszaköszön.



Új módszerekkel lehet formálni a 2000 után születettek szemléletét

Pintér Dániel Gergő, PR-stratéga és kommunikációkutató az Y generáció tagja. Ebbe a nemzedékbe azok tartoznak, akik 1980 és a 2000 között születettek. A szakértők szerint ez az a korosztály, amelyre még nagy hatást gyakoroltak a példaképeik. Választottak maguknak ideálokat, és hasonlítani is akartak rájuk. Ez alapján könnyen elképzelhető, hogy az általuk sokra tartott hírességek – példának okáért, ha a környezetvédelem mellett álltak ki – akkor ez számukra is minta volt.

A fiatal szakember a 2000 után születettekről elmondta, hogy a hagyományos médiától gyakorlatilag elfordultak, és emiatt elsősorban a „Youtuberek”, „Influencerek” gyakorolnak rájuk nagy hatást. Ezért Pintér Dániel Gergő szerint ellentétben az idősebb generáció tagjaival a millennium után született fiatalokat olyan kampányokkal lehet megszólítani, amelyeknek nemcsak szemlélői, hanem aktív résztvevői lehetnek.

Ezeket a szempontokat figyelembe véve kellene működtetni a nagyobb környezetvédelmi akciók online kommunikációját is. A szakember hozzátette, hogy a nagy ellátó rendszereknek a működése nem érdekli a Z generáció tagjait. De ugyanúgy nem érintik meg őket a globális válságok, legyenek azok gazdasági – vagy környezeti válságok. Mindezek másodlagosak számukra.

Elsősorban az életkezdéssel kapcsolatban motiválhatók: lakhatás, oktatás, megélhetés. Ezekre lehetne felfűzni hathatós kampánystratégiákat. Ahhoz azonban, hogy a környezetbarát életvezetés, mint jó példa „ragadós”, követendő legyen a fiatalok körében, és ne csak „lájkok” ás posztok formájában jelenjen meg még sokat kell tenni.