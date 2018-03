Kihirdették az MVM Edison Light Up! 2017 innovációs pályázat továbbjutóit

A beérkezett pályamunkákkal szemben elvárás volt, hogy újító energetikai megoldásokat mutassanak be. A második fordulóba továbbjutó tizenkét döntős innovációt az MVM Csoport inkubációs tagvállalata, valamint a programban partnerként résztvevő IBM mentorálja az elkövetkező két hónapban.

Az MVM Edison Light Up! pályázatot 2016-ban hirdette meg először az MVM Csoport. A program sikerének köszönhetően a társaságcsoport frissített témakörökkel újra kiírta a pályázatot. A beérkezett pályamunkákkal szemben továbbra is elvárás volt, hogy újító energetikai megoldásokat mutassanak be, valamint eleget kellett tenniük a feltételnek, hogy a clean energy, energy efficiency, IoT, Big Data és mesterséges intelligencia témakörökhöz kapcsolódjanak.

A döntős vállalkozások február 22-én Budapesten mutatkoztak be. Az elképzelések között volt napenergiával működtetett termoakusztikus hűtőgép, humánenergiával működtetett, ökotermékeket használó kezes-lábas játszóház és okosotthon rendszer egyaránt. Utóbbi fejlesztés lehetővé teszi, hogy képesek legyünk az otthonunkat bárhonnan irányítani.

A cég közleményéből kiderül, a továbbjutó pályázatokat egy-egy millió forinttal jutalmazták. Emellett a cégek részt vehetnek a második forduló inkubációs programjában, amelyben a cég inkubációs tagvállalata, a Smart Future Lab Zrt és az IBM is közreműködik.

A négy végső nyertes legfeljebb ötvenmillió forint összegű, úgynevezett „magvető” befektetésre és szolgáltatásainak igénybevételére kaphat lehetőséget. Az eredményhirdetést várhatóan május közepén tartják.