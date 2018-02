Elképesztő fotók Csernobilról

Egy orosz fotós bemerészkedett a több mint harminc évvel ezelőtt kitelepített zóna területére. Az ott készült infravörös fotók minden eddiginél ijesztőbb arcát mutatják meg a szellemvárosnak.

Titkolni próbálták a robbanást

Lassan harminckét éve annak, hogy a csernobili atomerőmű négyes reaktora azon a végzetes áprilisi éjszakán felrobbant, és így bekövetkezett minden idők legsúlyosabb atomreaktor-balesete. A robbanás mintegy négyezer ember halálát okozta, és legalább kétszázezer embert kellett a legnagyobb titokban kitelepíteni a környékről. A hatóságok mindent megtettek 1986 áprilisának végén, hogy a robbanás híre ne jusson ki a Szovjetunió határain túlra, de a sugárzásmérő berendezéseket nem tudták becsapni, és a skandináv térség felé haladó nukleáris felhőket sem megállítani. A széljárás is kedvezőtlenül alakult abban az időszakban. Így a sugárzó anyagokat szállító felhők körbejárták szinte az egész világot.

Mintavárosból szellemváros

Az erőmű közvetlen közelében elterülő Pripjaty a Szovjetunió egyik mintavárosa volt. 1970-ben építették az atomerőmű dolgozói számára. A város lakóinak a száma a robbanáskor már elérte az 50 ezres lélekszámot is. A hatóságok a fejetlenségben több ponton is veszélybe sodorták a lakosokat. A jód kapszulákat nem osztották ki nekik időben, amelyek némi védettséget jelentettek volna a sugárzás ellen, amely katasztrófát követően a természetes szint ezerszeresét is meghaladta.

De, ami még inkább fokozta a tragédia következményeit, az a kései kitelepítés volt. Az evakuálást csak másnap, április 27-én délután kezdték meg. A térség akkoriban buszhiánnyal is küszködött, így időbe telt mire a járművek felsorakoztak, és el tudták kezdeni a mentést. A lakosokat végül három óra alatt tudták kimenekíteni a fertőzött területről. A pripjatyiak mikor felkapaszkodtak a buszokra akkor még úgy tudták, hogy csak három napra hagyják el a várost, de mint az pár nappal később kiderült, a búcsú örök életre szólt. A tények elhallgatásával a hatóságok célja a pánik elfojtása volt.

Pripjatyban több mint harminc éve megállt az élet (Fotó: Gleb Garanich/Reuters)

Még mindig egészségre ártalmas a sugárzás mértéke

A tragédia helyszíne napjainkban is sokak fantáziáját megmozgatja. Turistacsoportok és amatőr kutatók lépik sokszor át az erőmű köré emelt, még ma is őrzött zóna falait, amelynek bizonyos pontjain még mindig erős a sugárzás.

A kalandorok kedvelt célpontja az egykori szovjet katonai bázis, de sokan barangolják be Pripjaty elhagyatott utcáit és a környező mintegy három tucat település némelyikét is. A lezárt területen napjainkban már csak alig százan élnek, ők is főleg nyugdíjasok, akik saját felelősségükre maradtak itt.

A négyes blokk területét már a robbanást követően emberi életre alkalmatlannak nyilvánították, és a szakértők úgy vélik, hogy a terület még 10 ezer év múltán is sugározni fog. Az elnéptelenedett falvakat az utóbbi három évtizedben pedig visszahódította a természet.

Egy ritkán alkalmazott módszerrel készítette apokaliptikus fotóit az orosz fotós

Vlagyimir Migugyin orosz fotós nemrégiben merészkedett be a zónába, és megörökítette a zóna, így Pripjaty ikonikus építményeit is. Fotósorozatában feltűnik a rozsdás óriáskerék és a dodzsemek is, az egykori uszoda az ugrótoronnyal és a toronymagas fák között megbújó, omladozó paneltömbök is.

Migugyin egy infravörös fotókat készíteni képes digitális vázzal jutott be a lezárt területre, így a tökéletesen valósághű színek helyett egészen más árnyalatokat tudott megörökíteni. A fényképezés száz éve létező, de ma is csak egy szűk réteg által alkalmazott szelete a fény más hullámhossz tartományát örökíti meg. Így az ég jóval sötétebb lesz, a növényeken dérszerű foltok jelennek meg, a színek pedig a hatvanas évek pszichedelikus rajzaira emlékeztetnek.

A fotósorozat szinte teljes egészében az alábbi oldalon is elérhető, így bárki tehet egy virtuális sétát az apokaliptikus hangulatot keltő romok között.