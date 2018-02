Az olcsó alapanyag, amely valójában tragikusan drága

A kizárólag környezetbarát termékeket forgalmazó boltokban már jó ideje nem vesznek be olyan terméket a kínálatba, amely pálmaolajat tartalmaz. Egyre határozottabb lépések a pálmaolaj-felhasználás ellen.

2021-től betiltanák a pálmaolaj bioüzemanyagként való hasznosítását az Európai Unióban. Az állásfoglalást a felelőtlen környezetrombolással, az őserdők pusztulásával magyarázzák a döntéshozók.

Ahhoz azonban, hogy a törvénytervezet jogerős legyen, az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak és a tagországoknak is el kell még fogadniuk.

Egyre erőteljesebbek azok a törekvések is, amelyek a pálmaolaj-felhasználás teljes tilalom alá vonását támogatnák, így várható, hogy az intézkedésekkel nem állnak meg a bioüzemanyagoknál.

Képünk illusztráció (MTI/EPA/Mast Irham)

Az alapvető probléma a pálmaolaj előállításában, illetve a növény termesztésében van. Nagy hozama van, nagyon jó élelmiszeripari, illetve kozmetikai alapanyag a gyártók szempontjából, ám rendkívül nagy a környezetkárosító hatása, hiszen az olajpálma egyetlen igénye az lenne, hogy a trópusi esőerdőkben éljen. Ahhoz, hogy minél több ültetvényt létesítsenek, esőerdőket vágnak ki – magyarázta Bitter Zsuzsa, a Jane Goodall Intézet elnöke.

Érdekesség, hogy a pálmaolajat száz évvel ezelőtt például egyáltalán nem használták, vagyis akkor is elő tudtak állítani olyan termékeket pálmaolaj nélkül is – igaz, kevesebbet –, mint amit most fogyasztunk – fűzte hozzá.

Akkor mégis miért kerül bele a csokoládéktól kezdve a kozmetikumokig szinte mindenbe?

Bitter Zsuzsa szerint azért, mert rendkívül olcsó, és mindenféle növényi olaj helyettesíthető vele. Ízben sem érzünk változást, és egészségügyileg sem kifogásolható.

Egy kizárólag környezetbarát termékeket forgalmazó boltban már jó ideje nem vesznek be olyan új terméket a kínálatba, amely pálmaolajat tartalmaz.

A bevásárlások során, különösen az élelmiszerek esetében azonban nagyon könnyű csapdába esni. Az élelmiszerek esetében legtöbbször feltüntetik a leírásban az összetevőket,de sajnos sok esetben csak annyi olvasható, hogy növényi olaj van a termékben – mondta Tóth Balázs, a Zöldbolt kereskedelmi vezetője.

Kis odafigyeléssel mi is tehetünk a jó ügyért

Bitter Zsuzsa szerint vannak olyan termékek, amiket viszonylag kis áldozattal el tudunk hagyni az életünkből. Például ha nem csomagolt kenyeret veszünk, hanem péknél vásárolunk – emelte ki az elnök.

Emellett ma már egyre több kozmetikum- és élelmiszergyártó dönt úgy, hogy kizárólag fenntartható ültetvényeken termesztett pálmaolajat használ. Ez egy olyan tanúsítványt jelent, melyet a cégek szeretnek használni, és ezáltal környezetbarát cégként tűnnek fel. Amennyiben a szabályokat betartják, akkor ennek valóban van létjogosultsága. A probléma leginkább a nyomon követéssel van – magyarázta Bitter Zsuzsa.



Valós megoldást a problémára vélhetően a vásárlói magatartás, változása nyújtana.

Legfőképpen az, ha csökkentenénk a fogyasztásunkat. Az esőerdők pusztulásával ugyanis az orangutánok élőhelyei is odavesznek.

A Jane Goodall Intézet munkatársai ezért felvilágosító előadásokat tartanak több magyarországi iskolában a pálmaolaj használatról, és együttműködnek a Budapesti Állat- és Növénykerttel is.

A főemlősgondozók rendszeresen olyan programokat szerveznek, amelyek kapcsolódnak az orangutánok vagy a gorillák születésnapjához vagy a különböző világnapokhoz. Családi programok, játékos foglakozások keretien belül a résztvevők megismerhetik a pálmaolajjal kapcsolatos problémákat, például, hogy a gorillák és orangutánok életfeltételeire milyen hatással van a pálmaolaj, vagy hogy a mobilokban található fémek milyen hatással bírnak a gorillák környezetére.

Mindezek tükrében tényleg szomorú, hogy szinte minden élelmiszerben van pálmaolaj, egészen egyszerűen azért, mert olcsó.

Persze csak a gyártónak.

A bolygónak viszont rettentően drága.