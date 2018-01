Így vegyünk búcsút a karácsonyfánktól

A hagyomány szerint január 6-án, vízkeresztkor illik lebontani a karácsonyfákat. Azonban az sem mindegy, hogy a vágott örökzöldek sorsa mi lesz ez után. Az útszélére kitett fák ugyanúgy illegálisan elhelyezett hulladéknak minősülnek, mint a bokrok alatt hagyott hűtőszekrények.

A nyugati kereszténység szombaton tartja a vízkeresztet, ez a háromkirályok ünnepe, ekkor kezdődik a farsangi időszak is, a jókedv periódusa, ilyenkor a karácsonyfának már nincs helye a lakásban. A fák sorsa ezt követően változóan alakul. A gyökeres fenyőket a legtöbben kiültetik a kertjeikbe vagy a szabadba, de a vágott és karácsony óta kissé megcsúnyult tűlevelűek sokszor a nem megfelelő helyeken végzik.

Kezdetét veszi a fenyőfák elszállítása

Ebben az időszakban már számtalanszor elhangzott, hogy bár a fenyőfák zöldhulladéknak minősülnek, mégsem mindegy az, hogy miután lecsupaszítottuk őket a díszektől, hol kötnek ki. A legtöbb hulladékkezelő cég a kidobott karácsonyfákat a szállítási napokon a szemetesedények ürítésével egyidejűleg, a következő hetekben szállítja el.

Többféleképpen is felhasználhatjuk a lakás egykori ékét

Ha valaki azonban szeretné visszaforgatni a természetbe a fenyőfáját karácsony után, az több lehetőség közül is választhat. Az egyik ilyen a mulcsolás, ami azt jelenti, hogy a törzsről levágott és összeaprított ágak a tűlevelekkel keverve kiváló talajtakarót adnak. A mulcs rendkívül jótékonyan hat a kertben: segít a föld hőmérsékletének szabályozásában, és megvédi a növényeket a nagy hidegektől, miközben a vízveszteséget is csökkenti, és meggátolja a gaz növekedését is. A fenyőfák értékes tüzelőanyagot is biztosíthatnak, így azok a háztartások, amelyek fával fűtenek, feltétlenül használják fel a kiszolgált karácsonyfákat.

Bátran komposztáljunk

Elterjedt – ám nem teljesen helytálló –, hogy a fenyőfát nem lehet komposztálni. Az tény, hogy a fenyőknek magas a gyantatartalmuk, a tűlevelek pedig nem igazán kedveznek a baktériumoknak, mégis, rendkívül lassan ugyan, de a kiszáradt fenyőfák is elbomlanak. Akinek a kertjében van komposztáló, az először távolítsa el a fán maradt mindenféle díszt és szaloncukor papírt, majd aprítsa fel a fát, és helyezze a darabokat a lombkomposztálóba.