Különös anyagra bukkant a kínai holdjáró a Hold "sötét oldalán"

A Csang’o-4 űrszonda januárban landolt a Kármán Tódor magyar-amerikai fizikusról, repülőmérnökről elnevezett 180 kilométer széles Von Karman-kráterben és útnak indította a Jáde Nyúl 2 (Yutu-2) elnevezésű holdjárót. Ez a kráter a 2300 kilométer széles Déli-sark-Aitken-medencében fekszik a Hold távoli oldalán.

A Jáde Nyúl 2 (Yutu-2) holdjáró pár hete váratlan felfedezésre bukkant – írta a Space.com. Éppen alvó üzemmódba kapcsolt volna a holdjáró, amikor a földi irányítók a kamera képeinek tanulmányozása során egy kisebb kráterre lettek figyelmesek, amely mind színében, mind fényességében eltért környezetétől.

Mindez arra késztette a tudósokat, hogy a tervezett útvonal helyett arra összpontosítsanak, hogy műszereikkel kiderítsék, mi lehet ez a furcsa anyag a kráterben.

China’s Lunar Rover Has Found Something Weird on the Far Side of the Moon https://t.co/yo3lPYKkP1 pic.twitter.com/BKaQAX5pwd

