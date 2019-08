Új eredmények a Mars-kutatásban

A Curiosity feladata, hogy a bolygón kémiai és biológiai vizsgálatokat végezzen, tanulmányozza a Mars légkörét és geológiáját, és rátaláljon a marsi élet nyomaira. 22. mintáját, melyet a talaj megfúrásával nyerte, nemrég küldte el, és munkája még messze nem fejeződött be – olvasható a NASA oldalán.

